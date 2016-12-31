Bakan Özlü'den yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016’da, Türkiye için bazı kırılma noktalarının tezgahlandığını ancak Türk milletinin, kahramanlığıyla planları bozduğunu belirterek, "2017 yılı, terörle mücadelemizde somut neticeler aldığımız, 2016'da hayata geçirdiğimiz reformların, özellikle ekonomik alanda meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

Özlü, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin, tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşadığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, "son birkaç yıldır adeta yeni bir İstiklal Harbi'nin sürdürüldüğünü" kaydetti.

Bu anlamda 2016'nın birçok zorlu olaya sahne olduğuna dikkati çeken Özlü, "Bu yılın hafızalarımızda çok farklı bir yer tutması için sanırım sadece 15 Temmuz gecesi gerçekleşen alçak darbe girişimi dahi yeterli olacaktır. 2016'nın en önemli aktörü olan yüce milletimiz, içeride ve dışarıda ülkemizi bölmeye çalışan tüm şer odaklarına karşı 'tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet' düsturunu tüm dünyaya gür bir sedayla haykırdı. Geçmişten gelen kahramanlık destanlarına yenilerini ekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir yılı geride bırakırken, her şeye rağmen yeni ümitlerle 2017'ye girdiklerini belirten Özlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz için 2016'da bazı kırılma noktaları kurgulandı, tezgahlandı. Ancak milletimiz, feraseti ve kahramanlığıyla, o planları bozdu. Yaşanan her kritik hadise, bir kırılma noktasına dönüşmedi, tam aksine, bir dönüm noktasına dönüştü. Ülkemiz, başta 15 Temmuz olmak üzere 2016’da yaşanan tüm acı hadiselerden daha da güçlenerek çıktı.

2017 yılı, ülkemiz için son derece önemli bir kavşak olacaktır. Terörle mücadelemizde somut neticeler aldığımız bir yıl olacaktır. 2016'da hayata geçirdiğimiz reformların, özellikle ekonomik alanda meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacaktır. Türkiye ekonomisi ve özellikle sanayi sektörümüz, yeni ve nitelikli yatırımlarla, istikrarlı bir şekilde büyüyecek, istihdam üretmeyi sürdürecektir. Özellikle anayasa değişikliğinin hayata geçmesi ve Türkiye'nin çok daha güçlü bir yönetim sistemine kavuşması, ülkemize büyük bir güç ve ivme kazandıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılının ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum."



