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Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladık." dedi.

Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladıklarını belirterek, "Ben varım diyen şirketler, babayiğitler var, bunlarla pazar günü İstanbul'da 2. tur görüşmelere geçeceğiz ve detayları konuşacağız." dedi.

Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen, "Bilişim Sektörü Buluşması" toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yerli otomobile ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Yerli otomobili üretecek babayiğit kim?" sorusunu cevaplayan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde Hisarcıklıoğlu ile çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özlü, çalışmanın etapları ve fazları olduğunu belirterek, "Potansiyel aday olabilecek firmalarla, şirketlerle, gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladık. 1. tur görüşmeler sonucunda, Rifat Bey'in de dün açıkladığı gibi Türkiye'nin otomobili projesinde 'Ben de varım' diyen şirketlerimiz oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobili projesinde "ben varım" diyen şirketlerle önümüzdeki günlerde 2. tur görüşmelere geçeceklerini dile getiren Özlü, "1. tur görüşmelerde sorumuz, bu projede var mısınız, yok musunuz? idi. 'Ben varım' diyen şirketler, babayiğitler var, bunlarla pazar günü İstanbul'da 2. tur görüşmelere geçeceğiz ve detayları konuşacağız. Süreç devam ediyor ve iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Özlü, yıl sonuna kadar yüklenici adayı firmalarla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini de kaydetti.

Muhabir: Mehtap Yılmaz

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