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Bakan Pakdemirli KKTC'li mevkidaşı Şahali ile görüştü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bir araya geldi

Bakan Pakdemirli KKTC'li mevkidaşı Şahali ile görüştü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyetle görüştü.

Pakdemirli, Bakanlık'ta KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sulama, ormancılık ve tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalar ele alındı.

KKTC'ye su temini hususunda yürütülen projelerde gelinen aşamaların değerlendirildiği görüşmede, söz konusu alandaki projelerin geliştirilerek sürdürülebilmesi için yapılması gereken hususlar gözden geçirildi.

Görüşmede, ormancılık alanında ise iki ülkenin ortak yürüttüğü ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarındaki iş birliğinin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca Bakanlık tarafından işletilen Tarım Bilgi Sistemi'nin KKTC'nin de kullanımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.


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