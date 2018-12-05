banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda kış Bursa
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını, sürdürülebilir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım"

Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını, sürdürülebilir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım." dedi.

Bakan Pakdemirli, dün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gördüğü ve çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (TİGEM) kabul etti.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileriyle, daha önce Adana'da fidan dikimi sırasında görüştüklerini ve onları Ankara'ya davet ettiklerini dile getiren Pakdemirli, ülkeyi yeni nesle emanet edeceklerini ve günün en kıymetli misafirleri olduklarını söyledi.

Pakdemirli, gelecek nesiller için çalıştıklarını vurgulayarak, "Benim bir evladım var 2017 doğumlu, bir tane de 2019 yılında doğacak evladım var. Allah uzun ömür verirse, 2100'lü yılları görecekler. İşte 2100'lü yıllarda Türkiye'nin daha iyi, yaşanabilir ülke olması için hepimizin mücadele ediyor olması lazım. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz, bundan sonra da sizler bayrağı devralıp bu görevleri yapacaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin, önemli hedefler koyduğu 2053 ve 2071'e gelindiğinde en az yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, gelecek nesillerin gıda ihtiyacının, sürdürülebilir şekilde sağlanmasının yolunun bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilge Nida Yıldız da arkadaşlarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileriCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1