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Bakan Pakdemirli oyunu kullandı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Seçimlerin vatana, millete ve devlete hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin barış ve huzur içinde geçmesini istiyorum"

Bakan Pakdemirli oyunu kullandı
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Sofuoğlu İlkokulunda kullandı.

Pakdemirli, oy kullanmak için Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokuluna eşi Ahu Pakdemirli ile geldi.

Kayıtlı olduğu 1030 numaralı sandığa giden Pakdemirli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Pakdemirli, eşiyle birlikte oy kullanmaya gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye başarı dileğinde bulunan Pakdemirli, "Seçimlerin vatana, millete ve devlete hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin barış ve huzur içinde geçmesini istiyorum." dedi.

Gün içinde İzmir'e giderek seçim sonuçlarını orada takip edeceğini ifade eden Pakdemirli, gece geç saatlerde Ankara'ya döneceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliTarım Ve Orman Bakanı
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