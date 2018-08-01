Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Eto Trabzon TİCARET Bursa
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu
Bu çilek güldürdü
Bu çilek güldürdü
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak

Bakan Pakdemirli Sırbistanlı heyetle görüştü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Bakan Pakdemirli Sırbistanlı heyetle görüştü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ve beraberindeki heyetle görüştü.

Pakdemirli, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine ve tarım ürünleri ticaretinin artırılmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Var olan tarımsal ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve tarımsal ticaret hacminin yükseltilmesinin ele alındığı görüşmede, tarım alanlarında yapılabilecek iş birliği konuları gözden geçirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliOrman Ve Tarım BakanıSırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim LjajicSırbistan Tarım Orman Ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5