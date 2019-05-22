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Bakan Pakdemirli taksicileri ziyaret etti

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz şehitlerinden Timur Aktemur'un çalıştığı taksi durağında, aralarında 15 Temmuz gazisi Necmi Atalay'ın da bulunduğu durak çalışanları ile bir araya geldi

Bakan Pakdemirli taksicileri ziyaret etti
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İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ünalan 15 Temmuz Şehitler Taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

Pakdemirli, 15 Temmuz şehitlerinden Timur Aktemur'un çalıştığı Üsküdar'da bulunan Ünalan 15 Temmuz Şehitler Taksi durağında, aralarında 15 Temmuz gazisi Necmi Atalay'ın da bulunduğu durak çalışanları ile bir araya geldi.

İkram edilen çayı içen Pakdemirli, taksi durağında çalan telefona bakıp taksinin istenildiği adresi aldı, sonra arayan vatandaşa kendisini tanıttı.

Bakan Pakdemirli, ziyaret kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilecek elektrikli traktörün videosunu taksicilere izletti.

Elektrikli traktörün lansmanının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Pakdemirli, "Bu video bu akşam taksici arkadaşlarımıza özel. Prototip hazır, seri üretime hazır, seri üretimle ilgili Türkiye'deki üreticilerle görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Durak çalışanlarının çocuklarının da yoğun ilgi gösterdiği Pakdemirli, çocuklarla selfie çektirdi, onlara oyuncak verdi.

Bekir Pakdemirli, taksicilerle de aile fotoğrafı çektirdi.

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Taksici ZiyaretiTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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