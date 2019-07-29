Bakan Pakdemirli üzüm üreticileriyle bir araya geldi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi, tüccarları ve ihracatçılarıyla Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) bir araya geldi.

EİB'den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli ile sektör temsilcilerinin kuru üzüm fiyatları konusunda görüştüğü belirtildi.

Toplantıda söz alan ziraat odaları başkanlarının, üreticinin 2019/2020 sezonu için kuru üzüm fiyat beklentisinin 10 lira olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep'in de kuru üzümde bu fiyat seviyesinin aşağısına inilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 20 bin ton kuru üzüm almasını istediklerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "TMO zarar etmeden kuru üzüm sektöründe piyasa yapısı olması için çalışacaklarını, üreticilerin zarar etmemesi için gerekeni yapacaklarını, üzüm fiyatını aşağıya düşürmeyeceklerini" dile getirdiği kaydedildi.



