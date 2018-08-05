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Bakan Pakdemirli, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, bakanlıktaki görüşmede,...

Bakan Pakdemirli, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, bakanlıktaki görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimini kınadığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pakdemirli, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Venezuela'nın başkanı ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi ve tarımsal ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Tarımsal üretim ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ortak proje ve iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede, bu alanların kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi için ortak komite kurulmasına ve konuya ilişkin çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verildi.

Konuk bakan Soteldo, Pakdemirli'yi Venezuela'ya davet etti.

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Bekir PakdemirliTarım Ve Orman BakanıVenezuela
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