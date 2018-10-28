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Bakan Pakdemirli'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"Bilinmelidir ki, 100. yıl hedeflerine koşar adımlarla ilerleyen ülkemiz, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir"

Bakan Pakdemirli'den
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 100. yıl hedeflerine ilerleyen Türkiye'nin, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Pakdemirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Cumhuriyetimizin yeni yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük bir millet olma yolunda can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçlenerek varlığını sürdüreceğine yürekten inandığını belirterek, "Bilinmelidir ki, 100. yıl hedeflerine koşar adımlarla ilerleyen ülkemiz, küresel güçlere karşı büyük bir mücadele örneği sergilemeye ve mazlumların yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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29 Ekim Cumhuriyet BayramıMesajıTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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