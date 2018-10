Bakan Pakdemirli'den et üreticilerine müjde - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Besiciden et alım fiyatları) Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz"

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:58