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Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum" - "Çiftçilerimizin daha çok üretmesi, tüketicilerimizin yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" - "14,5 milyar lira olan destek miktarını 2019'da 16,1 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yayımladığı yeni yıl mesajında, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve bakanlık olarak tarımsal politikalarını bu bilinçle oluşturduklarını bildirdi.

Tohumdan sofraya hem çiftçileri hem de tüketicileri koruyacak uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "Çiftçilerimizin daha çok üretmesi, tüketicilerimizin yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 14,5 milyar lira olan destek miktarını 2019'da 16,1 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, her geçen yıl büyüyen ekonomisi, artan istihdam oranı, güçlenen dış politikasıyla dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşması için daha çok üreteceklerini ve daha çok çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu güzel ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sevdamız tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millettir. Bu uğurda, hayatını hiçe sayarak mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum."



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Sosyal MedyaTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTwitterYeni Yıl Mesajı
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