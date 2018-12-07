Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta kasımda rekor kırdıklarını anımsatarak, "Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

100 Günlük Eylem Planı'nı başarılı ve eksiksiz bir şekilde tamamladıklarını aktaran Pekcan, yeni sistemde bakanlıkların birleştirilmesinin çok olumlu etkilerini gördüklerini söyledi.



Pekcan, hem olaylara ekonomik açıdan bütüncül bir bakış sergileyebildiklerini hem de çok hızlı ve etkin kararlar alabildiklerini ifade ederek, "Doların çok ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başında, gece 11.30'da hemen bütün birim amirleriyle toplantıdayken karar verip, dış ticaretle ilgili önlem kararı aldık, hemen uygulanmaya başlandı ve 15 dakika içinde kararla uygulama başlamış oldu." diye konuştu.

- Alman Bakandan övgü

Pekcan, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara da değinerek, şöyle devam etti:



"Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier geldiğinde gümrüklerde yaptığımız örnekleri paylaştım. Altmaier, 'Sayın Bakanım, siz bu işi çözmüşsünüz, biz Brexit'i nasıl çözeceğimizi bilmiyorduk. Biz size ekip gönderelim. Biz İrlanda'da sanal gümrüğü nasıl yapacağız diyorduk, siz burada çözmüşsünüz.' dedi. Detaylara girersek, biz yerinde gümrüklemeyi getirdik. Şu an 18 güvenilir firmalarımıza potansiyel suçlu muamelesi yapmıyoruz. Onlar tesislerinde gümrükleme işlemi yapabiliyorlar, gümrüklere uğramadan ihracatlarını gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla potansiyel tehdit oluşturan bazı işlemlere daha kaliteli zaman ayırabiliyoruz, daha fazla gözlemleyebiliyoruz, daha fazla inceleyebiliyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde 399 firmamız var, 97 firma da bekliyor.""

Varış öncesi gümrüklemeyle ilgili pilot uygulamaya başladıklarının bilgisini veren Pekcan, uygulamanın Tekirdağ Limanı'nda başarılı bir şekilde gerçekleştiğini, üretici ihracatçı firmaların ham madde, ara malı ithalatında uygulanmak üzere bu uygulamayı başlattıklarını ve gemi daha limana yaklaşmadan hazırlık süreçlerinin tamamlanabildiğini, limana yaklaştığında ise gümrük işlemlerinin tamamlanmış olduğunu böylece stok ve para kaybının olmadığını anlattı.

- "İşimiz ticareti kolaylaştırmak"

Pekcan, konteyner takip sisteminin olduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şu anda Haydarpaşa Limanı hariç, bütün limanlarda, Alsancak Limanı da 15 Aralık'ta devreye girecek, 20 limanımızda aktif olarak bütün konteynerlerin çıkıştan varış noktasına kadar takip edebiliyoruz. Tır kayıt sistemimiz var, Türkiye sınırları içindeki tüm tırları takip edebiliyoruz. Liman Tek Pencere Projemiz var, şu anda 17 farklı kurumdan 125 evrakı tek merkezden girebiliyoruz. İthalatta 38, ihracatta 18 evrakımız kaldı. Menşe şahadetnamesini, serbest dolaşım belgelerini online olarak verebiliyoruz. Bankalarımız hazır olduğunda gümrüklere verilen teminat mektuplarını da 2019'da online alabileceğiz."

Dış ticaret rakamlarına ilişkin soruya Pekcan, sivil toplum kuruluşlarıyla kurdukları istişare kurulunun çalışmalarıyla ticarete ilişkin tüm paydaşların sorunlarını çözüm önerileriyle birlikte masaya yatırdıklarını dile getirdi.



Pekcan, şu ana kadar 747 talebin geldiğini, bu taleplerden 270'inin bakanlığının dışında olduğunu bildirerek, "Ticaret Bakanlığı olarak işimiz, ticaret erbabının, ihracatçının, esnafın, sanatkarın işini kolaylaştırmak, ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak." dedi.

- "İhracatta rekor kırmaya devam"

İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Pekcan, "Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız. 2018'i rekorla kapatacağız." diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde üretici ihracatçısını koruduklarını, korumak zorunda olduklarını belirten Pekcan, bu doğrultuda da bazı önlemler aldıklarını anlattı.

TÜSİAD'ın dijitalleşmeyle ilgili ödül töreninde, büyük sanayicilerden birinin, "Babamla ben size Türk sanayicisini ve ihracatçısını koruduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Bunun etkisini biz görüyoruz" dediğini ifade eden Pekcan, bunun kendisine yettiğini kaydetti.

Pekcan, kaliteyi de ön plana çıkarmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, ihracatın tabana yayılması gerektiğini söyledi.

(Sürecek)