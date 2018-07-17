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Bakan Pekcan, DEİK heyetini kabul etti

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "DEİK'in iş konseylerinin güçlenmesi önemli. Genel Sekreterliğin de iş konseyleri ile birlikte faaliyet odaklı olmaktan çıkarak, proje odaklı bir yapıya dönüşmesi faydalı olacaktır"

Bakan Pekcan, DEİK heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş konseylerinin güçlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Genel Sekreterliğin de iş konseyleri ile birlikte faaliyet odaklı olmaktan çıkarak, proje odaklı bir yapıya dönüşmesi faydalı olacaktır." dedi.

Pekcan, Nail Olpak başkanlığındaki DEİK heyetini, bakanlığın toplantı salonunda kabul etti.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, DEİK üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Burası benim evimse, sizin de eviniz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın DEİK ile iş birliğine önem verdiğini, istişareye ve önerilere açık olduğunu belirten Pekcan, DEİK'in bir sıçrama yapması gerektiğini, bunun ülke ekonomisinin sıçrama yapmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Pekcan, "Bu konuda yeni bir vizyonla, neler yapabiliriz, iş konseylerini nasıl güçlendirebiliriz, bu yönde ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hem genel sekreterliğin ve iş konseylerinin hem de yönetim kurulunun ayrı ayrı güçlenmesi önemli. Yönetim Kurulu bir danışma organı olarak güçlenmeli. Genel Sekreterliğin ise iş konseyleri ile birlikte faaliyet odaklı olmaktan çıkarak, proje odaklı bir yapıya dönüşmesi faydalı olacaktır." diye konuştu.

Daha sonra görüşme basına kapalı devam etti.

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DEİKTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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