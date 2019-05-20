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Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gidecek

Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere 22 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının bu yılki ana teması "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar" olarak belirlendi.

Pekcan, 23 Mayıs'ta yapılacak "Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak" konulu oturuma katılacak.

Oturumda, dijital teknolojilerin ve sınır ötesi veri akışının maliyetleri azaltmasının yanı sıra küresel değer zincirlerine katılımı kolaylaştırması gibi konular ele alınacak.

Pekcan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi bir grup ülkenin öncülüğünde müzakereleri sürdürülen "Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler"e ilişkin toplantıda da bulunacak. Söz konusu toplantıda, konuya ilişkin Bakanlar Bildirisi'nin de kabul edilmesi bekleniyor.

OECD Bakanlar Konseyi çerçevesinde Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'nda da yer alacak olan Bakan Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile de görüşecek.

Pekcan, 23 Mayıs'ta yurda dönecek.

- OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı

OECD bünyesinde her yıl düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın (MCM) farklı konulardaki oturumlarına, 36 üye ülkenin maliye, ekonomi, dışişleri, ticaret ve diğer ilgili bakanlarının yanı sıra uluslararası örgütlerin üst düzey temsilcileri katılıyor.

Bu yılki toplantıya Slovakya başkanlık ederken, Kanada ile Güney Kore eş başkanlık görevini üstlenecek.



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Anahtar Kelimeler:
OECDTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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