Bakan Pekcan, İSO heyetini kabul etti

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Bahçıvan başkanlığındaki İSO heyeti ile bir araya geldi.

Kabul sırasında kısa bir açıklama yapan Pekcan, İSO ile istişareye, İSO'nun önerilerine her zaman açık olduklarını belirterek, "Sizin üretmeniz, kapasite artırmanız, yeni yatırım yapmanız lazım ki ihracat yapabilelim, ülkenin döviz kazandırıcı hizmetlerini artırabilelim. Yolumuz ortak, yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve İSO Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.