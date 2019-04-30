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Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerden oluşan heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.Aslanlı Yol'dan geçerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda...

Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerden oluşan heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol'dan geçerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Bakan Pekcan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Pekcan, deftere şunları yazdı:

"İstiklal meşalemizi yakan büyük Atatürk, Ticaret Bakanlığı ailesinin 131 farklı merkezden gelmiş 166 ticaret müşaviri ve ataşesi ile huzurunuzda bulunmanın büyük şerefini yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz modern Türkiye Cumhuriyeti'nde üretimin ve ihracatın artması, iş dünyasının her sektörde ve her sahada önde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün ömrünüzü hizmetine vakfettiğiniz Türk milletinin, 21. yüzyılda ve Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh olması için gayret gösteriyoruz. Attığımız her adımda yolumuzu aydınlatan ve uzak ufukları görünür yapan sizin fikirleriniz ve bize işaret ettiğiniz muasır medeniyet ülküsüdür. Hakikatte yattığınız yer olan kalbimizdeki tüm aşk ve heyecanla ideallerinizi gerçekleştirmek uğruna hiç durmadan çalışacağımıza inanınız ve rahat uyuyunuz. Saygı, sevgi ve şükranla. Ruhun şad olsun."



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