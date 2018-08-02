Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon Bursa TİCARET
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyetlerini kabul etti.Pekcan, Bakanlık'ta önce Ahmet Erdem başkanlığındaki YASED heyeti ile görüştü.Görüşmede,...

Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyetlerini kabul etti.

Pekcan, Bakanlık'ta önce Ahmet Erdem başkanlığındaki YASED heyeti ile görüştü.

Görüşmede, ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde, teknoloji odaklı yenilikçi projelerle iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önem kazandığını belirten Pekcan, "Yatırımlarınız ve katkılarınız bizim için çok önemli. Ticaret ve iş dünyası olarak YASED'in fikirlerini bizimle paylaşmasına önem veriyoruz. Biz de projelerinin olgunlaştırılması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

YASED Başkanı Erdem de derneğin, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, Türkiye'deki iş ve yatırım ortamını uluslararası şirketlere daha da cazip kılmayı amaçladığını söyledi.

Bakan Pekcan, daha sonra UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ErdemÇetin NuhoğluTicaret Bakanı Ruhsar PekcanUNDYASED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5