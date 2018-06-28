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Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Dünya Gümrük Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda Azerbaycan'ın desteğini hep hissettik. Bundan sonra da böyle olacağına inancım sonsuzdur"

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin, Dünya Gümrük Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi birçok platformda Azerbaycan'ın desteğini hep hissettiğini belirterek, "Bundan sonra da böyle olacağına inancım sonsuzdur." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Tüfenkci, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına bugün gerçekleştirilen Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı'nı önemsediklerini vurguladı.

Yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı ticaretle birlikte mücadele etmek adına her iki tarafın gümrük idarelerine önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Tüfenkci, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve TANAP gibi büyük projelere imza atıldığını hatırlattı.

Tüfenkci, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari kaygılardan öte, birinci derecede kardeşlik duygusuyla şekillendiğine işaret ederek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla 2010'da cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının tesis edildiğini ve ortaklığın daha da ilerletilmesini sağlayacak kurumsal altyapının oluşturulduğunu anlattı.

23 Nisan'da göreve atanan Sefer Mehdiyev'i tebrik eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile tesis edilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran ve Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantıları, bölgesel istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli mekanizmalardır. Ayrıca Dünya Gümrük Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi birçok platformda Azerbaycan'ın desteğini hep hissettik. Bundan sonra da böyle olacağına inancım sonsuzdur."

Sefer Mehdiyev de Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimin sonuçlarının Azerbaycan'da da büyük bir sevinçle karşılandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunun daha da güçlendiğini vurguladı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğuna işaret eden Mehdiyev, "İlk yıllarımızda Türkiye her zaman yanımızda oldu. Aynı şekilde Azerbaycan da Türkiye'nin yanında oldu. Bizim birbirimize katacağımız gücümüz bilgi gücümüzdür. Burada gümrüklere de büyük işler düşüyor. Azerbaycan için Türkiye'nin iş birliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciKabulSefer Mehdiyev
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