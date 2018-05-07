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Bakan Tüfenkci Malatyalı muhtarlarla buluştu

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bürokrasi de elini taşın altına koyacak. Yeni sistemde vatandaşın istemediği hiçbir şey olmayacak" - "Malatyalıların en büyük hayallerinden biri olan hızlı tren projesinin ihalesi 2018'de tamamlanacak"

Bakan Tüfenkci Malatyalı muhtarlarla buluştu
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bürokrasinin de elini taşın altına koyacağını belirterek, "Yeni sistemde vatandaşın istemediği hiçbir şey olmayacak." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Muhtarlar Derneği Genel Kurulu için Ankara'da bulunan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ve beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi.
Türkiye'de etkin ve hızlı karar alıp uygulanmak istendiğini bildiren Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bürokrasinin de elini taşın altına koyacağını aktardı. Tüfenkci, yeni sistemde vatandaşın istemediği hiçbir şeyin olmayacağını vurgulayarak, "Vatandaşa rağmen kimsenin iktidara gelme imkanı kalmayacak. Bundan rahatsız olanlar var, bunun için çeşitli oyunlar kuranlar var. 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçilsin ama Mecliste muhalefete mahkum edelim ya da bu sistem işlemesin, başarısız olsun' diyenler var." değerlendirmesinde bulundu.
Tüfenkci, bu oyunu bozacak ve birinci önceliği millete hizmet olanların aday olmasını temenni etti.
Malatya için yapılan yatırımları anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Çevre yolu on yıllardır kalmıştı, ihalesi yapıldı ve hızlı şekilde bitirilecek. Malatya'yı ulaşımda kavşak noktası yapıyoruz. İnönü Üniversitesine destek verdik, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisine ara eleman ihtiyacını karşılamak için üniversitemiz çok güzel bir kampüs yapıyor. Malatya'nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına alınması konusundaki gayretlerimiz sonuç verdi. Malatya artık 6. bölge teşviklerinden de yararlanabilecek. Malatya yeni düzenlemeyle ekonomik büyümeyi beraberinde getirecek, istihdam ve üretim artacak. Şu an başvurulara baktığımızda talebin fazlalığı yüzümüzü güldürüyor."
Malatyalıların en büyük hayallerinden biri olan hızlı tren projesinin kararının da bu dönemde alındığına işaret eden Tüfenkci, "İnşallah 2018 yılında ihalesi tamamlanacak ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
Tüfenkci, ilde iki ay sonra Halk Bankası Bölge Müdürlüğü kurulacağını bildirdi.
Malatya'ya sağlık alanında yapılan yatırımlara değinen Tüfenkci, "Battalgazi Eski Devlet Hastanesi'nin yanına 500 yataklı çok güzel bir hastane kuracağız. Fizik tedavi merkezimizin de yakında temelini atacağız. Sağlıkta Malatya'nın hiçbir problemi kalmıyor. Malatya İnönü Üniversitesi, sağlık turizmi kapsamında Pakistan ile bir anlaşma yaptı. Pakistan'dan böbrek ve karaciğer hastaları Malatya'ya gelmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.
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