ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ile görüştü.
Tüfenkci'nin, Senasınghe ve beraberindeki heyetle görüşmesi bakanlıkta gerçekleşti.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Bakan Tüfenkci, Sri Lankalı Bakan Senasınghe ile görüştü
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ile görüştü.Tüfenkci'nin, Senasınghe ve beraberindeki heyetle görüşmesi bakanlıkta gerçekleşti.Görüşme,...
14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:08
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ile görüştü.