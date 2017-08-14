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Bakan Tüfenkci, Sri Lankalı Bakan Senasınghe ile görüştü

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ile görüştü.Tüfenkci'nin, Senasınghe ve beraberindeki heyetle görüşmesi bakanlıkta gerçekleşti.Görüşme,...

Bakan Tüfenkci, Sri Lankalı Bakan Senasınghe ile görüştü

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ile görüştü.
Tüfenkci'nin, Senasınghe ve beraberindeki heyetle görüşmesi bakanlıkta gerçekleşti.
Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Srilanka Uluslararası Ticareretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa SenasıngheGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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