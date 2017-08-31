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Bakan Tüfenkci'den Kurban Bayramı mesajı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Bayramlar gönülleri imar etme seferberliğidir. Kurban Bayramı huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız"

Bakan Tüfenkci'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bayramların gönülleri imar etme seferberliği anlamı taşıdığını belirterek, "Kurban Bayramı huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmeti barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu, neşesini, bereketini yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların "gönülleri imar etme seferberliği" olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Kurban Bayramı huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirmeliyiz. Neşeden yoksun mahzun yüreklere ve muhtaçların hanelerine sevinç vesilesi olmalıyız." açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı'nda hac ve kurban ibadetinde bulunacakların ibadetlerinin kabul olunması dileğinde bulunan Tüfenkci, mesajında "Her biri birer kahramanlık abidesi olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bayram ziyaretleri için yola çıkan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, bayram tatili süresince gümrük idarelerinde işlemlerin aksamaması ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Bakanlık olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz Taşıt Ön Beyan Uygulamasıyla yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kapılarda beklemeden hızlı bir şekilde ülkeye giriş yapabilmelerini sağladık. Bununla birlikte; Taşıt Plaka Okuma Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemi birkaç kapımızda uygulamaya soktuk. Sistemi bütün kapılarımızda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece kapılarımızda bekleme süresini minimum seviyelere kadar indirecek vatandaşlarımızın daha hızlı şekilde gümrük kapılarımızdan geçişlerini sağlayacağız.

Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin, bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için her yıl olduğu gibi Öncüpınar Sınır Kapımızı geniş güvenlik önlemleri içerisinde kontrollü olarak açtık. Buradan, bayram boyunca azim ve özveri ile çalışmaya devam eden personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Personelimizin hayırlı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Yüce Rabbimden birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılmasını diliyorum. Huzur ve saadet dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi Rabbimden temenni ediyorum."





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Bülent TüfenkciKurban BayramıMesaj
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