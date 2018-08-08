Bakan Turhan'dan İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Atatürk Havalimanı’nda saatlik pist kapasitesi 35 iniş, 35 kalkış. İstanbul Yeni Havalimanı’nda Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş 40 kalkış yapılabilecek. Açılışın 16 ay sonrasında devreye girecek 3. tam bağımsız pist ile birlikte saatlik kapasiteyi 60 iniş, 60 kalkışa çıkaracağız. Birinci etabın tamamlanmasının ardından 2. etap yapılmaya başlanacak.” dedi.



Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatını gezerek terminal binasında yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantının ardından bir basın açıklama yapan Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın boyutlarıyla kendi alanında dünyanın en büyüğü olacağını ifade ederek, projenin açılışına 81 gün kaldığını hatırlattı.

Projede bölge şartları nedeniyle pek çok teknik sorunun aşıldığını hatırlatan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projenin kararının verilmesinden projenin gerçekleşmesi aşamasına kadar her türlü desteği verdiğini söyledi.



Havalimanının ilk fazını 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planladıklarını anlatan Turhan, projede hangi aşamaya gelindiğiyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Projede yüzde 95 oranında gerçekleşme sağlandı. Projemizin yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu proje yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor. Kamu kaynağı kullanmadan, yatırımcısının finansmanını sağlayıp inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde hazinemize 22 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecektir.

Bu projenin yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce maden sahası olarak kullanılmış, birçok maden çukurundan, gölcüklerinden ibaretti. 75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir hizmeti meydana getirdik, bu proje kapsamında. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde.”





- “Yeni havalimanı en büyük hub’lardan biri olacak”





Turhan, havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı sunacağını belirterek, oluşan katma değerden 1,5 milyondan fazla insanın yararlanacağını söyledi.



İnşaat aşamasında 3 bin 200’ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunduğunu anlatan Turhan, “Burada 300’den fazla destinasyonla ki bunların 250’si dış hat, 50’si iç hat. Yeni havalimanı en büyük hub’lardan biri olacak. Yeni Havalimanı 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek, 143 köprü uçaklara hizmet verecek.” bilgilerini verdi.



Terminalin 7 giriş kapısı bulunduğunu aktaran Turhan, ticaretin Asya-Pasifik Bölgesi’ne kaymasıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nı kargoda da güç kazanacağını söyledi.







- “İstanbul Yeni Havalimanı’nın kodu IST olarak tespit edildi”





Kargo hizmeti verecek alanın 240 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ifade eden Turhan, havalimanının kargo kapasitesinin yıllık 5,5 milyon ton seviyesinde olacağını dile getirerek, “Açıldığı ilk yıl 1 milyon tondan fazla kargo işlemi yapılabilecek.” dedi.



Turhan şunları söyledi:



“29 Ekim 2018 tarihinde açacağımız Faz 1, 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, hava trafik kontrol merkezi ve destek binalarından oluşuyor. Hava trafik kontrol kulesi 5 bin metrekare alanda ve 90 metre yüksekliğinde… Yıllık yolcu kapasitesi 29 Ekim’de açacağımız Faz 1’de 90 milyon yolcu/yıl. Tüm fazlar tamamlandığında ise 200 milyon yolcu/yıla artırılabilir bir kapasitede olacak.



Yolcu biniş köprü sayısı da 143 adet. Dünya havacılık otoriteleri ve merkezlerine İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihinde açılacağı duyurulmuştur. Açılış sonrasında İstanbul Yeni Havalimanı’nın kodu IST olarak tespit edildi.”





- “42 kilometre uzunluğunda bagaj sistemi hizmet verecek”





Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki kapasite farkına dikkati çeken Turhan şöyle konuştu:



“Atatürk Havalimanı’nda saatlik pist kapasitesi 35 iniş, 35 kalkış İstanbul Yeni Havalimanı’nda Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş 40 kalkış yapılabilecek. Açılışın 16 ay sonrasında devreye girecek 3. tam bağımsız pist ile birlikte saatlik kapasiteyi 60 iniş, 60 kalkışa çıkaracağız. Birinci etabın tamamlanmasının ardından 2. etap yapılmaya başlanacak.



Yıllık yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında 3. etap, 110 milyona ulaştığındaysa 4. etabın yapımına başlayacağız. Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo kategorisindeki uçaklar yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek. Türkiye’ye operasyon yapamayan havayolu şirketleri artık uçuş yapabilecekler. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğunda bagaj sistemi hizmet verecek.”







- “Taşınma toplam 45 saat sürecek”





Turhan, temin edilen seyr-ü sefer sistem ve cihazlarının montaj ve kalibrasyon testlerinin 15 Ağustos’a kadar tamamlanacağını dile getirdi.



Havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılmasıyla birlikte 90 milyon yolcuya hizmet verebilecek bilet gişeleri, bagaj sistemleri, güvenlik ve gerekli olan diğer insan kaynaklarının da sağlanacağını söyleyen Turhan, şunları kaydetti:



“Seyahat edecek misafirlerimizin konforunu sağlamak, herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli olan tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Atatürk Havalimanı’nın yeni havalimanına taşınma süreciyle ilgili olarak yapacağımız çalışmalar şöyle. Atatürk havalimanı’nda yerleşik bulunan paydaşların İstanbul Yeni Havalimanı’na zamanında ve sorunsuz bir şekilde taşınması amacıyla Eylül 2016’dan itibaren 13 adet farklı komisyon ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü koordinesinde tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülmektedir.

Bugüne kadar 65’ten fazla toplantı yapıldı. Taşınma süreci 30 Ekim 2018 Salı günü saat 03.00’da başlayacak. 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 23.59’da tamamlanacaktır ve toplam 45 saat sürecektir.”





- Taşınma esnasında 70 iniş-kalkış yapılacak





Havalimanının taşınmasında güzergahının Yeşilköy-Mahmutbey-Odayeri Otoyolu güzergahının kullanılacağını anlatan Turhan, toplam 14 bin 139 ekipmanın 3 bölümde taşınacağını aktardı.



Turhan şu bilgileri verdi:



“Öncelikle üssü Atatürk Havalimanı’nda olmayan havayolları ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul Yeni Havalimanı yerleşkesine taşınması 30 Ekim 2018 ve 31 Ekim 2018 23.59 saatleri arasında gerçekleşmiş olacaktır. Birinci aşamada Türk Hava Yolları (THY) dışındaki Atatürk Havalimanı üssü olan havalimanları ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınması yapılacaktır. Bu süre 30 Ekim 2018 saat 19’da başlayacak, 31 Ekim 2018 saat 18.59’da tamamlanmış olacaktır.

İkinci aşamada THY ve TGS yer hizmetleri firmamızın taşınması amacıyla 12 saatlik periyodlar Atatürk Havalimanı’nda tüm operasyonların durdurulması, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan operasyonların gerçekleştirilmesi işlemi yapılacaktır. BU da 31 Ekim 2018 saat 02.00 ile 13.59 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.”



Taşınma boyunca Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı hava sahasının müşterek kapasiteyle 35 iniş 35 kalkış olmak üzere toplam 70 uçuş yapılacağını söyleyen Turhan, yeni havalimanında deneme uçuşları hariç herhangi bir uçuşun yapılmayacağını kaydetti.







- “Halkalı-Yeni Havalimanı projemiz 27 kilometre, 6 istasyondan oluşuyor”







Cahit Turhan, havalimanına yolcu ulaşımı için geliştirilen projelerin bazılarının tamamlandığını, bazılarının çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın 5 duraktan oluşacağını belirten Turhan, bu projede çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yenilenen D-20 Karayolu’nun tamamlanarak hizmete açılacağını aktaran Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’yle de yeni havalimanına bağlantı yapılacağını kaydetti.



Turhan şöyle devam etti:



“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek hızlı tren hattının da İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir istasyonu bulunacak. 3 katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’yle de Anadolu Yakası’ndan yeni havalimanına ulaşmak mümkün olacak. Diğer metro bağlantıları da projelendiriliyor. Gayrettepe- Yeni Havalimanı arasındaki metroyu 2019 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Yine Halkalı-Yeni Havalimanı projemiz 27 kilometre, 6 istasyondan oluşuyor. Bunu da 2020 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz.”







- “Atatürk Havalimanı’ndaki 660 adet taksisi bulunan taksi kooperatifi burada hizmet vermeye başlayacak”





Yeni havalimanında günlük yaklaşık 250 bin yolcu hareketi beklendiğini anlatan Turhan, bu kapsamda Havataş hava servis düzenlemelerinin de devam edeceğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 124 bagajlı lüks transit araç ihalesi yapacağını hatırlatan Turhan, bu araçlarla 19 ayrı güzergahtan hizmet vermeyi planladığını söyledi.

Bu bagajlı araçlarla günde 75 bin yolcuyu İstanbul Yeni Havalimanı’na taşımayı planladıklarını anlatan Turhan, “Ticari taksi konusunda görevli şirketle gerekli anlaşmalar sağlanmış ve Atatürk Havalimanı’ndaki 660 adet taksisi bulunan taksi kooperatifi burada hizmet vermeye başlayacak. Bunların yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve bin taksiye kadar çıkacak, gerektiğinde bu sayı artırılacaktır. Yapılan istatistik çalışmalarına göre, bugün Atatürk Havalimanı’ndaki yolcu hareketlerinin yüzde 40’ı özel araçlarla ulaşmaktadır. HAVATAŞ, HAVAŞ servis düzenlemeleri çalışmaları da yine devam ediyor. bagajsız seyahat eden kesime yönelik 36 İETT otobüsü hizmet verecek. Bu yolla da günde 15 bin yolcunun havalimanına taşınması mümkün olacak.” diye konuştu.



Yeni havalimanının devreye alınmasıyla yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk su tasarrufunun yapılacağını anlatan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33 milyon 200 bin lira tasarruf ettirecek. Terminal yağmur suyu, geri dönüştürerek kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edildi. Bu da 1,5 milyon metreküp yıl su tasarrufuna ve bir yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk bir suyun tasarrufu anlamına geliyor.

Enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ise bir yılda 19 bin hanenin enerji tüketimine ve yılda 30 bin 700 ton karbondioksit emisyon eşdeğerine denk bir tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir.”









