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Bakan Turhan Gebze-Halkalı demir yolu hattında test sürüşüne katılacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu gece Gebze-Halkalı demir yolu hattında devam eden test sürüşlerinde yer alacak - Gelecek ay hizmete açılması planlanan hattın devreye alınmasıyla Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren, Gebze ve Pendik üzerinden Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı'ya ulaşacak

Bakan Turhan Gebze-Halkalı demir yolu hattında test sürüşüne katılacak
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu gece Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki demir yolu hattındaki test sürüşüne katılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik bölümün hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

Bakan Turhan, bu kapsamda Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattında bu gece test sürüşüne katılacak.

Gelecek ay hizmete açılması planlanan hattın devreye alınmasıyla Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren Gebze ve Pendik üzerinden Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı'ya ulaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit TurhanGebze-halkalı Demiryolu Hattı
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