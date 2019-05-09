Bakan Turhan KGM'nin iftarına katıldı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, iyi ve doğru hizmet etmenin önemine dikkati çekerek, "Hiçbir işimizi heba etmeyelim, layıkıyla yapalım, mevzuata sığınıp da hizmetin yapılmasına mani olmayalım. İşlerimizi kanun ve nizam çerçevesinde yapalım ancak durduk yere ne kimseyi süründürelim ne de bir işe mani olalım." dedi.

Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Genel Müdürlük binasında gerçekleşen yemeğin ardından konuşan Turhan, "kara yolcuların" büyük bir aile olduğunu ve kendisinde bu ailenin mensubu olmaktan şükran duyduğunu belirterek, "Birbirimize karşı bu sıcaklığımız olmasa, birbirimizden bu enerjiyi almasak bu denli büyük işler yapabilir miydik? İşte buna inandığımız için işimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim inancımızda yoldaki taşı kaldırıp atmak yani yolu açmak, yolu engelsiz hale getirmek sadakadır. Allah'ın izniyle bizler, taşı yoldan almanın ötesinde yolun kendisini yapıyoruz, tünellerle dağları deliyoruz, köprülerle denizleri aşıyoruz." diye konuştu.

Ulaşım alanında özellikle de kara yolu ulaşımında bir devrim yaşandığının altını çizen Turhan, bölünmüş yol ağını 26 bin 642 kilometreye ulaştırdıklarını, 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladıklarını söyledi.

Turhan, trafiğin yüzde 81'inin artık bölünmüş yollarda seyrettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sayede 17 milyar 771 milyon lira yıllık yakıt-zaman tasarrufunun yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk. Sınır kapıları, limanlar, demir yolları ve havalimanları ile bağlantıları sağlayacak olan, Doğu-Batı koridorlarının yüzde 90'ını, Kuzey-Güney koridorlarının da yüzde 85'lik bölümünü tamamladık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde, otoyol uzunluğunu 2 bin 842 km'ye çıkardık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız."

Yapımı devam eden Ankara-Niğde Otoyolu projesiyle Ankara'yı, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi'ne bağlayacaklarını böylece Avrupa-Orta Doğu otoyol bağlantısının da kesintisiz hale geleceğini dile getiren Turhan, 2020'de tamamlayacakları bu projeyle turizm merkezi Kapadokya'ya ulaşımı daha konforlu hale getireceklerini kaydetti.

Bakan Turhan, kaynak temini için ellerinden gelen her imkanı seferber edeceklerini aktararak, "Ancak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda azami dikkat göstermenizi özellikle istirham ediyorum.Özellikle ülkemiz için en faydalı projeleri seçilmesi ve ihaleden sonra proje değişikliği yapılmaması hususuna çok dikkat edilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslolan milletimize, ülkemize, devletimize en iyi en doğru şekilde hizmet etmektir. Hiçbir işimizi heba etmeyelim, layıkıyla yapalım, mevzuata sığınıp da hizmetin yapılmasına mani olmayalım. İşlerimizi kanun ve nizam çerçevesinde yapalım ancak durduk yere ne kimseyi süründürelim ne de bir işe mani olalım. Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz bu kutlu ayın memleketimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, Ramazan ayının rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun."











