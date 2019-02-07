Bakan Turhan, soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde hissesi bulunan Astaldi'nin yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle hisselerini devretmek istediğini belirterek, "Hisselerine talipliler var. Astaldi'nin hisseleriyle ilgili değer belirlemesi yapılıyor. Bunların hepsi hem finans kuruluşu hem de idarenin onayına tabidir." dedi.

Bakan Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolundaki işletmecilerin hisse devrine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmelerinde yılbaşındaki kurlara göre yılda bir defa fiyat güncellemesinin yapıldığına dikkati çekerek, yıl boyunca bu fiyatın kullanıldığını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin konsorsiyumunda Astaldi'nin bulunduğunu anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Astaldi ekonomik sıkıntı yaşıyor, dünya genelinde. Hisselerini devretmek istiyor. Sözleşmesi gereği bu projeleri finanse eden bankaların, burada yapılacak her türlü hisse devri, hak devri, sözleşme revizyonununda bilgilendirmek ve onayını almak zorunda. Haklarının herhangi bir şekilde gasp edilmemesi için. Bununla ilgili şu anda piyasa değerlendirmesi yapılıyor. 'Burası bir işletme bu şirketin değeri ne? Bundan sonraki değeri ne olacak?' Hisselerine talipliler var. Kendi ortakları içinde de dışardan da var. Çinliler de ilgileniyor. Onlar da Astaldi'nin hisseleriyle ilgili değer belirlemesi yapıyorlar. Bunların hepsi hem finans kuruluşu hem de idarenin onayına tabidir."

Bakan Turhan, Bakanlığın projesi olan Avrasya Tüneli'nde dolar kuru yılda iki defa güncellendiğini ifade ederek, ödenecek olan garantiye esas tutarın hesabında fiyatın iki defa belirlendiğini kaydetti.

Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu sözleşmelerinde yılda bir defa tutarın belirlendiğine işaret eden Turhan, "Bununla ilgili 2018'de yaşanan aşırı kur değişikliği nedeniyle firmalar bize müracat etti. Biz de bunu Hazine ile inceliyoruz. Burada mağduriyetin giderilmesi adına hem kamunun hem de görevli şirketin hak ve hukukunu koruma adına Hazine'deki arkadaşlarımızla nasıl bir çözüm yapılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arışı kur artışı dolayısıyla görevli şirketlerin, finans kuruluşlarına yüksek faiz ödeme durumuyla karşı karşıya kaldığını anlatan Turhan, "Bunu biz, eğer kuru yılda iki defa yaptığımızda ne kadarlık avantaj sağlayacaksa görevli şirketin süresinden bunu keserek, kamunun hakkını korumak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk Telekom'un değeri borsada son bir ayda yüzde 25 arttı"

Türk Telekom hisselerine ilişkin özelleştirme ihalesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Turhan, Türk Telekom'un mevcut imtiyazının 2026'ya kadar devam ettiğini belirtti.

Kısa bir süre önce şirketin yüzde 55 hissesinin el değiştirerek bankaların oluşturduğu gruba devredildiğini anımsatan Turhan, "Ülkemizin haberleşme altyapısı bakımından önemli bir değeri olan Türk Telekom'un imtiyazı yenilenirken istekliler için cazip bir yatırım olması lazım. Etkin yönetim sayesinde şirket bu yılın son çeyreğinde 2,2 milyar lira kar etti. Borsada değeri yüzde 25 arttı." diye konuştu.

- "Ankara'daki tren kazasına ilişkin soruşma devam ediyor"

Ankara'daki tren kazasına ilişkin soruya Turhan, demiryollarında hatların, Uluslararası Demiryolu Birliğince işletmeciliğe uygun olarak çalışabilir sertifika almadan çalıştırılma şansının olmadığını söyledi.

Bu kesimde sinyalizasyon altyapısının olmadığını, burada konvensiyonel sistemle çalışıldığına dikkati çeken Turhan, şu anda demiryolu sistemlerinde sinyalizasyon konusunda yüzde 45'lerde olunduğunu kaydetti.

Turhan, "sinyal olmazsa olmaz" tabirinin kendisiyle özdeşleştirildiğini ifade ederek, "Olmazsa olmaz değil, 6 bin kilometrelik demiryolu hattını, sinyalizasyonsuz çalıştırıyoruz. Sinyalizasyon işlemleri bu ayın sonunda bitince hızlı tren işletmeciliği yaptığımız Sincan tarafı, sinyalli olarak hizmet vermeye başlayacak. Hızlı tren işletim sistemine göre çalışacak. Sinyal olmadığı için yüksek hızlı tren sistemine göre işletilmiyordu. Konvansiyonel sisteme göre işletiliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, söz konusu kazaya ilişkin idari soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretine ilişkin fiyatın belirlendiğini ifade eden Turhan, ancak İdarenin, eski fiyatlarla devam etme talimatı verdiğini kaydetti.

Soruların ardından Turhan, basın mensuplarıyla BTK içindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) gezdi.

(Bitti)