Bakan Vahit Kirişci: "11.9 milyon ton tahıl, tahıl koridorundan taşındı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çamlıca DSİ’de sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. ‘Tarım Varsa Hayat Var’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ‘ Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı’nda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye’de tarıma yönelik yürütülen çalışmalar ve geleceğe ilişkin projelere değindi.

“11.9 milyon ton tahıl, tahıl koridorundan taşındı”

Tahıl koridoruna ilişkin konuşan Bakan Kirişci, “4 ay daha açık kalması planlanan tahıl koridoru sürecine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugüne kadar 491 gemi tahıl koridorundan geçmiş, 11.9 milyon ton tahıl ve diğer ürünler bu koridordan taşınmış. “Bunun yüzde 59’u Avrupa ülkelerine gitmiştir. Asya ülkelerine yüzde 22.7’si, Afrika ülkelerine yüzde 11.8’si, Orta Doğu ülkelerine ise 6.8’i ulaşmıştır. En az gelişmiş ülkelere ise sadece yüzde 6 gibi bir yüzdelik ulaşmıştır. Bu adaletsizliğe karşı çıkan tek lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yoksul ülkelere yönelik yeni bir çalışma başlattığımızı da belirtmek isterim. Rusya’da alınacak buğdayın işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere dağıtımını arzu ediyoruz” dedi.

“2.5 milyon nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte“

Yusufeli Barajı çalışmalarına değinen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dünyanın en yüksek 5. Barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’in açılışını gerçekleştirdik. Listenin en başındaki en önemli şaheserimizdir. Yılda 1.9 milyarkilovat saatlik enerji üretimiyle 2.5 milyon nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte. Bir diğer önemli nokta böylesine önemli bir çalışmayı kendi öz kaynaklarımızla yapmış olmamız. Toplam maliyeti 34 milyar Lira’dır. Sadece yol için harcadığımız para 12 milyar Lira’dır. 62 kilometrelik bir tünel ve tünellerle birlikte açılmış olan köprüler viyadükler var. Bu projeler Yusufeli halkına kazandırılmıştır. Onlarda artık buraya taşınacaklar. İlk 9 gününde 2 köyümüz 69’uncu günümüz ilçe merkezimiz sular altında kalacak. 309 gün sonra bu süreç tamamlanmış olacak. 6 ay sonra da elektrik üretimiyle ilgili süreç başlamış olacak. Böylesine önemli bir tesisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasının diliyorum. ” diye konuştu.

“İstanbul’un herhangi bir yağış dahi olmasa 4 aylık suyu var”

Sözlerine devam eden Bakan Kirişçi, “Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kirişçi, “İstanbul’un herhangi bir yağış dahi olmasa 4 aylık suyu var. Tabi bu rakam şehirden şehire farklılık gösteriyor. ‘Mottosu ‘Sen Üret Yeter’ olan yeni dönem vizyonumuz, köklü değişimleri ve ilkleri barındırmaktadır. Bir kısmında uygulama başladı, bir kısmında teknik çalışmalar tamamlandı ama uygulamaya geçilmesi için birtakım kanun değişikliği gerekmektedir. Bizim dönemimizde çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 92 milyon dekarlık 429 ovayı büyük ova kapsamına aldık. Bölünebilir en küçük arazi büyüklüğünü 10 dekardan 20 dekara çıkardık. Yine bizim dönemimizde 2006 yılında başlattığımız Tarım Sigortası TARSİM’in uygulama alanını yaygınlaştırdık. Gelir koruma sigortası geliştirdik ve TARSİM’in bu yeni poliçesini 2023’te tüm ülkeye yaygınlaştıracağız. dedi.