Bakan Varank,

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin her zaman hizmetleriyle anılmak isteyen bir toplum hareketi olduğunu belirterek, "Bizim bir kitlemiz var. Biz bu ülkede 17-18 senedir iktidardayız. Yüzde 50 oy alabilen bir partiyiz ama benim vatandaşımın, benim partim lehine attığı oy iç ediliyorsa ki ben buna inanıyorum, rakamlar da bunu gösteriyor, tabi itirazımı yapacağım. Ama sandık kutsal. Oradan ne seçim sonucu çıkarsa tabii ki onu öpüp başımızın üzerine koyacağız. Kazanan İstanbul ve İstanbullu olsun." dedi.

Varank, Trabzonluların yoğun olarak yaşadığı ve “İstanbul’daki Trabzon” adıyla da bilinen Beykoz'a bağlı İshaklı Köyü'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Köy halkının bayramını tebrik eden Varank, köy kahvehanesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Kahvede toplanan hemşehrilerine baklava ikram eden Varank, kendisine eşlik eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte vatandaşların 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dinledi.

31 Mart seçimlerinde CHP adayına oy verdiğini söyleyen bir vatandaşı dinleyen Varank, "Bir zarfta 4 tane oy var. Bunlar çalınmadı da nasıl sadece büyükşehir oyları çalındı, niye vatandaş çalmış oluyor?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Burada vatandaş sahtekârlığı yapmıyor ki. Bunu sayan var, kâğıda yazan, dökümünü yapan var, gidip bilgisayara giren var. Zaten biz şaibe buralarda oldu diyoruz. Yoksa vatandaşın oyu helal, tertemiz oy. Ama bunu sayarken, dökerken şaibe yapıldı.

Ben size örneklerini vereyim. İlçe belediyede 170 tane oy almışız, belediye mecliste 165 oy almışız. Binali Bey'in bilgisayara girilmiş oyu 15. Şimdi bu nasıl oluyor? Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Oyların tamamı yeniden sayılsaydı o sonuca herkes gibi biz de razı olacaktık ama başvurmamıza rağmen oyların tamamını yeniden saydırmadılar ve bunu da bizzat CHP il başkanlığının dilekçeleriyle yaptılar."

- "Vatandaşımın attığı oy iç ediliyorsa tabii ki itirazımı yapacağım"





Varank, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı boyunca vatandaşa hizmetlerle kendini benimsetmeyi başardığını ifade ederek, 31 Mart seçimlerine neden itiraz ettiklerini şöyle anlattı:

"Bizim bir kitlemiz var. Biz bu ülkede 17-18 senedir iktidardayız. Yüzde 50 oy alabilen bir partiyiz ama benim vatandaşımın, benim partim lehine attığı oy iç ediliyorsa ki ben buna inanıyorum, rakamlar da bunu gösteriyor, tabi itirazımı yapacağım. Ama sandık kutsal. Oradan ne seçim sonucu çıkarsa tabii ki onu öpüp başımızın üzerine koyacağız. Kazanan İstanbul ve İstanbullu olsun..."

AK Parti'nin 18 yıldır yaptığı hizmetlerle konuşan bir toplum hareketi olduğunu söyleyen Varank, dünyada 18 yıl iktidarda kalıp hala yüzde 50 oy alabilen başka bir ülke siyasi partisinin bulunmadığını kaydetti.

Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurduğunda, 2001 yılında biz bu yola çıktığımızda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyabilecek hizmetler yapacağız. Bunun için yola çıktık. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Yaptık da. Bunu temsilen vatandaşlarımız bize teveccüh gösteriyor, oy veriyorlar. Biz, yüzde 50 oy alan bir partiyiz.” diye konuştu.

- "Hizmetlerimizle, yaptıklarımızla anılalım istiyoruz"





Varank, AK Parti iktidarının en beğenilen işlerinin başında ulaştırma konusunun geldiğini ifade ederek, bu işlerin de büyük kısmının AK Parti’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım tarafından yönetildiğini anlattı.

Varank, "Biz inanıyoruz ki Binali Yıldırım İstanbul'a çok şey katacaktır. Burada yapacaklarıyla, ilçe belediyelerinde yakalayacağı uyumla güzel işlere imza atacaktır. İstanbul'a bir şans olacaktır. Onun için sizlerle bir araya gelerek dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Biz de bu ülkede kısır siyaset konuşulmasın, hizmetlerimizle, yaptıklarımızla anılalım istiyoruz. Ancak Türkiye'nin şu kısa dönem siyasi tarihine baktığımızda emin olun, ne zaman gündemimize Türkiye'yi, planları, projeleri alsak bizi rahat bırakmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, seçimden sonra tek gündemlerinin 2023 yılına kadar ekonomi ve yatırım olacağını dile getirerek, " Türkiye'yi nasıl daha ileriye götürebileceğiz olacak. Bunlarla gündeme gelelim, bunlarla anılalım istiyoruz ama tabii ki seçimler Türkiye'de önemli. Her ne kadar hiçbir seçimde seçim ekonomisi uygulamasak da seçim, Türkiye'nin gündemini işgal eden bir mevzu. Dolayısıyla inşallah 23 Haziran'da seçimlerden sonra tek gündemimiz zaten Türkiye'yi nasıl ileriye götürebiliriz, bu olacak." diye konuştu.

- "Trabzon’a en fazla hizmet eden siyasetçi"





Köydeki bayramlaşmanın ardından hemşehrilerine seslenen Varank, yolu Trabzon'dan geçenlerin Binali Yıldırım'ın bu şehre yaptığı hizmetleri çok iyi bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzon'un nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Herkese şunu söylüyorum: Trabzon'a en fazla hizmet etmiş siyasetçileri sayın deseniz herhalde en üst sıralarda Binali Yıldırım gelir. Onun o Karadeniz Sahil Yolu'na yaptığı, Trabzon'a yaptığı yatırımlar ortada. Tanjant Yolu'na yaptığı yatırımlar, tünel bağlantıları ortada. Binali Bey Allah'ın izniyle Trabzon'u Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri yaptı. Milyonlarca turist geliyor. Sayın Yıldırım'ın İstanbul'a yaptığı hizmetleri zaten saymakla bitiremeyiz.”

- Piknik yapan vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Varank, inşaat halindeki yeni caminin hayırseverlerin yardımıyla tamamlanması konusunda köy sakinlerine destek olacağı sözünü verdi.

Mustafa Varank, yol üzerinde piknik yapan vatandaşlarla bayramlaşırken, gençlere, 10 GB internet hediye etti.