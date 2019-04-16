Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimini sürdürdüğünü belirterek, "Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyümek, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Yüksek teknolojili üretimdeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimi sürdürdü. Yüksek teknolojili üretim artışı ise aylık yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyüme, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak."