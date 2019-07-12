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Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı" - "Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız"

Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta yüzde 1,3 artarak nisanda görülen geçici düşüşü geride bıraktığını belirterek, "Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Sanayi üretiminin mayısta aylık bazda artış gösterdiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı.Yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki yüzde 25,5'lik ve sermaye malları üretimindeki yüzde 6,5'lik artış, bu gelişmede belirleyici oldu. Haziran ayında üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemledik. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız. Rekabetçi üretim ve verimliliği merkeze alan 11. Kalkınma Planı, yüksek katma değerli sanayi ve teknoloji öncülüğünde büyüme temel hedefimizi tescilleyen yol haritamız olacak. #MilliTeknolojiGüçlüSanayi hamlesiyle yolumuza devam ediyoruz."

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Mayıs 2019Sanayi üretim EndeksiSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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