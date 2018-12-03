banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa erenler dünya Trabzon Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Bakan Varank'tan enflasyon değerlendirmesi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" - "Hedefimiz kasım ayındaki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek"

Bakan Varank'tan enflasyon değerlendirmesi
banner17

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Üretici Fiyat Endeksinin aylık bazda yüzde 2,53 düştüğünü belirten Varank, ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüşün "ara malında" gerçekleştiğine işaret etti.

Varank, imalat sanayisi "Satınalma Yöneticileri Endeksi"nin ekim ayında başladığı yükselişini sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Reel kesim güveni yüzde 6,3'lük artışla ekonomik güveni artıran temel faktör oldu. Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Kasım ayındaki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon RakamlarıSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTwitter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1