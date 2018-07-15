Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kabir teknoloji ekonomi Varank kabir ziyareti
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Bakan Varank'tan şehit kabirlerine ziyaret

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz gecesi şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile Edirnekapı'daki diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti

Bakan Varank'tan şehit kabirlerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki diğer şehitlerin kabirlerine ziyarette bulundu.

Bakan Varank, önce abisinin Şehzadebaşı Camisi avlusundaki kabri başına giderek dua etti.

Daha sonra Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne geçen Varank, buradaki şehitlerin de kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Bakan Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank (45), 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylar esnasında darbeciler tarafından şehit edilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kabir ZiyaretiVarank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5