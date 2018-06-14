Bakan Zeybekci huzurevi ve şehitlikleri ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ramazan Bayramı dolayısıyla Denizli'de şehitlikleri ziyaret etti, yetiştirme yurdu ve huzurevine giderek buradaki yaşlı ve çocukların bayramlarını kutladı.

Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından kabirlere karanfil bırakan Zeybekci, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.

Daha sonra polis şehitliğine giden Zeybekci, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Bakan Zeybekci, şehitlik ziyaretlerinin ardından Korucuk mevkisindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçerek, burada kalan çocuk ve gençlerin bayramını kutladı.

Çocuklara bayram harçlığı veren Zeybekci, yetkililerden çocuklarla ilgili bilgi aldı.

- Yaşlılarla türkü söyledi

Daha sonra Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne giden Zeybekci, burada da yaşlılarla bayramlaştı.

Huzurevi sakinlerine hediyeler veren Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın selamını getirdiğini ve bayramlarını tebrik ettiğini söyledi.

Yaşlıların kendilerine emanet olduğunu belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sizler bu milletin, aziz milletimizin bizlere emanetisiniz. Ayrıca sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere sağladığımız imkanlar ne ise bunlar da bizim gelecekteki beklentilerimizle ancak olabilir ancak böyle devlet olunur. Allah'ın verdiği nefes sayısını artırmak hiçbir devletin veya gücün kudretinde değildir ama devlet, eğer bir vatandaşının son nefesi olduğunu bile bile o nefesi daha rahat alması için milyarları harcayabilirse ancak o zaman devlet olur, ancak o zaman bizim bayrağımız daha bir gururla, onurla dalgalanır. İmkanlarımız genişledikçe sizleri çok daha huzur içinde yaşatma olanağımız oluyor. Elhamdülillah şu anda sağladığımız imkanlar bundan 5 yıl önceye, 10 yıl önceye, hele hele 15 yıl önceye göre kıyas kabul etmeyecek ölçüde. Daha iyi olması için de gayret gösteriyoruz."

Kurumdaki görevlilerin işlerini severek yaptıklarını söyleyen Zeybekci, "Buradaki görevliler sizin gözlerinizin içine bakıyorlar. Bu iş maaşla yapılacak iş değildir. Bu iş sevgiyle, aşkla yapılacak bir iştir. Onun için biz arkadaşlarımızın sevgisinden, aşkından ve size olan muhabbetinden eminiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Zeybekci, türkü söyleyen yaşlılara eşlik etti, protokol üyeleriyle "Çanakkale İçinde Vurdular Beni" türküsünü seslendirdi.

- Şehit ailesine ziyaret

Zeybekci, daha sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in Korucuk Mahallesi'ndeki baba ocağında şehidin babası Necip ve annesi Fatma Bilgiç'i ziyaret etti.

Bakan Zeybekci'ye Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.



