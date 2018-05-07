Bakan Zeybekci İTO heyetini kabul etti - Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "24 Haziran seçimleri bizim bütün bu hastalıklara karşı kesinlikle aşılandığımız bir döneme geçişimiz olacak. Onun için tarihi bir dönemdir. Bugüne kadar bildiğimiz o agresif, iftira atılabilen, yalan söylenebilen, Türkiye zarar görse bile umurlarında olmayan siyaset anlayışı bırakılacak" - "Modernizasyon yatırımlarını Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek kapsamına almakla ilgili bir çalışmamız var. Onun da hemen hemen bütün prosedürleri bitti, hayata geçecek" - İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç: - "İstanbul'daki OSB'lerle yeni devreye giren bazı bölgelerdeki sanayi bölgeleriyle ilgili bölgesel bazda bazı teşviklerin verilmesinin faydalı ve doğru olacağını düşünüyoruz"

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimlerini tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek, "24 Haziran seçimleri bizim bütün bu hastalıklara karşı kesinlikle aşılandığımız bir döneme geçişimiz olacak. Onun için tarihi bir dönemdir. Bugüne kadar bildiğimiz o agresif, iftira atılabilen, yalan söylenebilen, Türkiye zarar görse bile umurlarında olmayan siyaset anlayışı bırakılacak." dedi.

Zeybekci, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Avdagiç'e İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak İTO'nun yeni yönetimiyle çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Zeybekci, yeni dönemde daha yakın çalışma ortamıyla Türkiye'yi dünyada birlikte temsil edeceklerini ve İTO gibi sivil toplum kuruluşlarından aldıkları bilgiler ışığında beraber hareket edeceklerini ifade etti.



Türkiye'nin bir dönüşüm içerisinde olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "(Türkiye) Orta yüksek gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine, orta yüksek teknolojiden yüksek teknoloji seviyesine, ekonomik anlamda fasoncu ülke ekonomisinden şartlarını belirleyen ülke ekonomisine doğru bir geçiş sürecini yaşıyor. Bütün geçiş süreçleri gibi bu da sancılı oluyor. Edilgen bir Türkiye'den etken bir Türkiye'ye geçişte de bu geçişlerin verdiği huzursuzluk ve rahatsızlıklar oluyor." dedi.

Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerini tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan referandumu sırasında söylediğimiz bir söz vardı. Bundan sonra siyaset Türkiye'de eskisi gibi olmayacak. Mevzubahis vatansa bir araya gelebilen siyasi anlayış olacak, muhalefetiyle, iktidarıyla çünkü bu sistem asla koalisyona müsade etmiyor, bu sistem zayıf muhalefete de müsade etmiyor. Bu sistem bir taraf yüzde 51'le iktidara gelirken diğerini de yüzde 49'la onun ensesinde tutuyor. Bu sistem oturacak, bu sistem oturduğu zaman Türkiye bir daha bu hastalıklara karşı aşılanmış olacak. 24 Haziran seçimleri bizim bütün bu hastalıklara karşı kesinlikle aşılandığımız bir döneme geçişimiz olacak. Onun için tarihi bir dönemdir. Bugüne kadar bildiğimiz o agresif, iftira atılabilen, yalan söylenebilen, Türkiye zarar görse bile umurlarında olmayan siyaset anlayışı bırakılacak."

Dönüşümün çok büyük hızla geldiğini vurgulayan Zeybekci, "Bir zamanlar patenti, know-how'ı, teknolojisi, bilgisi, tekniği başkalarına ait olan bir dünyada fasoncu bir ülke olarak bu başarıyı elde ettik. Şimdi markası, patenti, teknolojisi, bilgisi bize ait, enerji geleceğini kontrol edebilen, garanti altına alan, tüketim alışkanlıklarını belirleyen, dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol edebilen ve en önemlisi milli finans mekanizmasını kurabilen Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne de değinerek, söz konusu sistemin hiçbir sınır tanımaksızın destek sağlayabildikleri bir teşvik sistemi olduğunu hatırlatarak, teşvik verdikleri projelerden birinin de 4 bin civarında bilim insanını istihdam edecek sağlık teknolojileri alanında İstanbul'daki önemli bir yatırım olduğunu, yine İstanbul çevresinde teknoloji, bilgi ve sermaye yoğun yatırımlara yönelik görüşmelerinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Zeybekci, "Modernizasyon yatırımlarını Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek kapsamına almakla ilgili bir çalışmamız var. Onun da hemen hemen bütün prosedürleri bitti, hayata geçecek." diye konuştu.



- İstanbul'daki sanayi şirketleri için teşvik talebi



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç de bu dönemde ortaya konan teşvik paketleri ve uygulamaların Türkiye'deki yatırımcı, sanayici ve iş adamlarının önünü açtığını söyledi.

İş dünyasının canlı ve dinamik bir süreç yaşadığını belirten Avdagiç, iş dünyasının sorunlarını, ekonomi çarkının daha hızlı dönmesi için önerilerini dönem dönem Ekonomi Bakanlığıyla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Avdagiç, bakanlıkla koordinasyon içerisinde yapacakları çalışmaların Türkiye'deki yatırımcı ve iş adamlarının problemlerinin çözümü için hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacağını ifade ederek, gelecek dönemde verimli ve sonuç odaklı süreç yürüteceklerine inandığını bildirdi.

İstanbul'un yatırım teşvik paketinde dezavantajlı durumda olduğunu savunan Avdagiç, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin İstanbul'da sanayi yatırımlarının artmaması konusunda bir makro yaklaşımı var. Buna saygı duyuyoruz. Burada bir talebimiz var. İstanbul'da önemli bir sanayi altyapısı, şirketleri var. Bunların en azından modernizasyon, yüksek teknoloji ilgili yatırımlarıyla ilgili toplam aktiflerinin belli bir yüzdesine kadar yapacakları yatırımların teşvik kapsamına alınmasının bu şirketlerin önünü açacağını ifade etmek isteriz. İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile yeni devreye giren Hadımköy'deki gibi bazı bölgelerdeki sanayi bölgeleriyle ilgili de bölgesel bazda bazı teşviklerin verilmesinin faydalı ve doğru olacağını düşünüyoruz. Bunların yapılması durumunda İstanbul'daki orta teknoloji seviyesinde üretimi yapan şirketlerin orta yüksek veya yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapabilecekleri, katma değeri yüksek ürünler üretebilecekleri ve ihracatlarını artırabilecekleri konusunda inancımız var."