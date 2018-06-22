Bakan Zeybekci, soruları yanıtladı:

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ve soğanın gerekirse toplam tüketimin yüzde 2'sine bile gelmeyen miktarda olmak kaydıyla ithal edilebileceğini belirterek, "Ne kadar stok olduğunu, nerelerde kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlgili bakanlıklarımızla bunları yakından takip ediyoruz." dedi.

Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza'da gerçekleştirilen "E-İhracat Seferberliği Tanıtım Toplantısı"nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zeybekci, Alibaba'ya üyelik için ödenmesi gereken bedeli, TOBB'un, Ekonomi Bakanlığı'nın ve bankaların şirketlere hibe olarak vereceğini söyledi.

Türkiye'nin de yüksek teknolojili ürünleri olduğunun altını çizen Zeybekci, "İnsanlar artık birebir alışveriş zevkini tada tada yapacakları dışında günlük tüketim malzemelerini elektronik ortamdan almak gibi bir alışkanlığa gidiyor. Artık insanlar çorap, iç çamaşırı, standart gömlek, kalem almaya gitmeyecek. Mutfak ve ev tüketim malzemeleriyle ilgili kimse alışveriş yapmaya gitmeyecek. Dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor." diye konuştu.

Zeybekci, dünyanın hemen hemen her yerinde 48, 24 veya 12 saatte teslim etme garantili sistemlerin geleceğini aktararak, bunun bilinen tüm doğruları yanlış hale getirdiğini, bu nedenle Türkiye'nin hem ürettiği ürünler hem de teslim ve diğer alanlardaki avantajlarını kullanacağını ifade etti.

THY'nin bugün en çok noktaya uçan havayolu olduğuna işaret eden Zeybekci, "Bu en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Diğeri Türkiye içindeki gerek toplama, lojistik ve yurt dışına dünya ile bağlantımızda PTT çok önemli bir enstrümanımız olacak." yorumunu yaptı.

Zeybekci, Alibaba ile finansmanda en çok ağı olan bankaların ve lojistikte milli kuruluşların tercih edileceği konusunda anlaştıklarını söyledi.





- "Türk lirasının hak etmediği bu değer seviyeleri yavaşça toparlanacak"





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anketlerin genel itibarıyla görüldüğünü belirterek, "İnşallah pazar akşamı Türkiye yeni dönemde, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde 5 yıl kesintisiz, öngörülemezliği olmayan, istikrarlı, koalisyon riski taşımayan bir döneme giriyor. Dolayısıyla bunun algısı son derece pozitif olacak." dedi.

Türkiye'nin artılarının çok fazla olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin makroekonomik sonuçları, büyümesi, üretimi, istihdam sonuçları, işsizlik rakamları ile ilgili olumlu gelişmeler, ihracatımızdaki son 21 aydan bu yana çift haneli artışımız, birinci çeyrekteki büyümemiz, parasal disiplinden kopmayışımız, bütçe açığındaki disiplinimiz ve turizmdeki yüksek gelir ve turist beklentimiz, kamu ve özel sektör borç mükellefiyetleri, Türkiye'nin varlıkları çok şeffaf bir şekilde gözüküyor.

Türkiye'nin yukarı yönlü hareketlenmesi son derece iyi. Belirsizlikler ortadan kalkacağı için pazartesi Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Türk lirasının hak etmediği bu değer seviyeleri yavaşça toparlanacak."

Zeybekci, Türk lirasının oynak olmasının ne ihracatçının ne de ithalat ve diğer maliyetlerin de istemediği bir durum olduğunu dile getirerek, "Her şey iyi olacak." dedi.





- "Üretimle ilgili problememiz yok"





Nihat Zeybekci, patates ithalatının miktarının ve hangi ülkeden alınacağının sorulması üzerine, "Ülkesi ve miktarı belli. Yüzde yüz TL olarak almak kaydıyla... Bu hangi ülkeler olabileceğiyle ilgili size fikir verir. Ülkesini söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün sabah açıklamamın içinde; 'Muhalefet liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarından (Türkiye'yi patates, soğan ithal eder hale getirdiler) diye bir kampanya duyacaksınız' demiştim. Biz siyasi kaygılarla, seçimdeki slogan söylemlerle siyaset yapmadık şimdiye kadar. Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ton soğan tüketimi, 4,5-5 milyon ton civarında patates tüketimi var. Üretimle ilgili problememiz yok. Olmamasına ve üretim sezonu başlamamasına rağmen henüz daha çiftçinin bu konuyla ilgili..."

Yüksek fiyatlardan çiftçinin yararlanmadığına işaret eden Zeybekci, "Mayıs ayında Türkiye'de hem patates hem de soğan yüzde 35 oranında 1 ayda arttı. Dolayısıyla mayıs ayı enflasyonu 1,62. Bu oranın 0,38'i soğan ve patatesten geliyor. Bu bütün Türkiye'nin katlandığı maliyet, ödediği bedel haline dönüşüyor. Dolayısıyla Türkiye olarak biz burada spekülatörün, stokçunun, tefecinin patates ve soğan fiyatlarıyla oynamasının önüne geçiyoruz. Burada çiftçimizin kesinlikle bir mağduriyeti yok." şeklinde konuştu.

Zeybekci, patates ve soğanın gerekirse toplam tüketimin yüzde 2'sine bile gelmeyen miktarda olmak kaydıyla ithal edilebileceğini belirterek, "Ne kadar stok olduğunu, nerelerde kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. İlgili bakanlıklarımızla bunları yakından takip ediyoruz." dedi.

Ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Zeybekci, "Patatesin ve soğanın toprakta mı ağaçta mı yetiştiğini bilmeyenlerin bu konuyu siyasi malzeme yapması bir genel başkana da cumhurbaşkanı adayına da yakışmıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, E-glober Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Alibaba Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Erpolat iş birliği protokolünü imzaladı.