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Bakanlar Ağbal ve Tüfenkci Bayburt'ta

- Bakan Tüfenkci: - "Türkiye'nin kalkınması noktasında küçük, büyük il demeden her bir bireyi mutlu etmek için çalışıyoruz" - "Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Malatya ve Elazığ gibi 81 ili birlikte kalkındırma adına yapmış olduğumuz çalışmalar var"

Bakanlar Ağbal ve Tüfenkci Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kalkınması noktasında küçük, büyük il demeden her bir bireyi mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.
Bayburt'ta iki gündür çeşitli programlar gerçekleştiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakan Tüfenkci'yi Bayburt Valiliği önünde karşıladı.
Tüfenkci ve Ağbal, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Vali Pehlivan, Bayburt'taki yatırımlar ve kentin genel yapısına ilişkin Ağbal ve Tüfenkci'ye sunum yaptı. Pehlivan; Ağbal, Tüfenkci ve beraberindeki heyeti Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bakan Tüfenkci, Bayburt'un huzurun, kardeşliğin ve emniyetin şehri olarak ön plana çıktığını ifade etti.
Her bir vatandaşın, bulunduğu beldede huzur ve emniyet içinde yaşaması ve refahını çoğaltmak adına adımlar attıklarını dile getiren Tüfenci, "Türkiye'nin kalkınması noktasında küçük, büyük il demeden her bir bireyi mutlu etmek için çalışıyoruz." dedi.
Tüfenkci, esnafı büyütme, geliştirme noktasında attıkları adımlar olduğunu da anlatarak, "Çiftçilerimize vermiş olduğumuz desteklerle farkındalık oluşturmayı ve rekabet şanslarını artırmayı amaçlıyoruz. Bütün bunların toplamında da Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Malatya ve Elazığ gibi 81 ili birlikte kalkındırma adına yapmış olduğumuz çalışmalar var." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Pehlivan, ziyaret anısına Bakan Tüfenkci'ye tablo hediye etti.
Öte yandan Maliye Bakanı Ağbal, programları kapsamında Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi'ni ziyaret etti.
Ağbal, burada yetkililerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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Valilik ZiyaretiBayburt- Maliye Bakanı Naci Ağbal- Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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