Bakanlar Eroğlu ve Fakıbaba Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz, tarım kalkınacak ki Türkiye kalkınacak." dedi.

Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Şanlıurfa Valiliğinde Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son 15 yılda kentteki sulanabilen arazilerin arttığını söyledi.

Hükümetin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kapsamlı yatırımlarda bulunduğunu vurgulayan Fakıbaba, "GAP Eylem Planı'nın 2019 yılı sonunda bitirileceğine yönelik söz Güneydoğu halkı için müthiş bir müjdedir." diye konuştu.

Tarımsal kalkınmanın kritik önem taşıdığını vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Tarım kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz, tarım kalkınacak ki Türkiye kalkınacak. Tarımın kalkınmadığı ülkeler kalkınmış ülkeler olamazlar ne kadar sanayileşmiş olurlarsa olsunlar kendi gıdalarını üretemiyorlarsa o ülkeler kalkınmış ülkeler olamaz. Onun için inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el ele vereceğiz, tarımda büyük hamleleri gerçekleştireceğiz. Bu hamleleri bütün şehirlerde görüyoruz. AK Parti hükümeti, ülkeyi nasıl şaha kaldırırız hep onun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelemiz hızlı bir şekilde devam edecektir."

- "Onlara layık olmak için"

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik operasyonların yurt içinde de sürdüğünü anlatan Fakıbaba, bu kapsamda sınır ötesinde de büyük bir mücadele verildiğine dikkati çekti.

Gün içerisinde Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri uğurladıklarını anlatan Fakıbaba, "Pırıl pırıl gençlerimiz, delikanlılarımız bu vatan bu bayrak için ezan sesinin durdurulmaması için gidiyorlar ve orada mücadele ediyorlar. Afrin'de bütün güçleriyle mücadele ediyor biz de bakanlar ve bürokratlar olarak hep birlikte bu vatan, bu bayrak ve bu ezan için çok daha fazla çalışacağız, onlara layık olmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Bakanlar Fakıbaba ile Eroğlu toplantı sonrası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamlarında ziyaret etti.

(Bitti)