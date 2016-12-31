Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Bakanlar Kurulundan "ek temininde güçlük zammı"na düzenleme

- Ek temininde güçlük zammından yararlanacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayısı, 39 bin 500'den 50 bine çıkartıldı

Bakanlar Kurulundan

ANKARA (AA) - Ek temininde güçlük zammından (temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan devlet memurlarına yapılan yan ödeme) yararlanacak Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayısı 39 bin 500'den 50 bine yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ödemeden 50 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli yararlanacak. Bu sayı daha önceki̇ düzenlemede 39 bi̇n 500 olarak beli̇rlenmi̇şti̇.

Ek temininde güçlü zammı; Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden, patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme hizmetlerinde çalışanlara, özel harekat timlerinde fiilen hizmet görenlere, panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışanlara, polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerine, kriminal polis laboratuvarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapanlara ve uçuş tazminatından yararlanan pilotlara ödeniyor.

Kararla, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında devam edilmesi de hükme bağlandı.

Bakanlar Kurulunun kararı, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüResmi GazeteTemininde Güçlük Zammı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.