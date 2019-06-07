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Bakanlar Pekcan ve Varank Japonya'da

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Tsukuba şehrine geldi

Bakanlar Pekcan ve Varank Japonya'da
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TSUKUBA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın Tsukuba şehrine geldi.

Pekcan ve Varank'ı Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Ticaret Başmüşaviri Murat Yapıcı ile Türk ve Japon yetkililer karşıladı.

İki Bakan temasları kapsamında yarın G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları ortak oturumuna iştirak edecek. Oturumda B20'nin G20 ülkeleri hükümetlerine sunduğu politika görüşleri ile ticaret ve dijital ekonomi arasındaki ilişki üzerine tartışmalar yapılacak.

Pekcan, Kanada ile Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasını imzalamak üzere Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya gelecek.

Bakan Varank ise dijital ekonomi oturumunun yanı sıra İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ile ikili görüşmelerde bulunacak. Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing'le de görüşecek.

G20 temasları kapsamında iki Bakana Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
G20 Ticaret Ve Dijital Ekonomi BakanlarıSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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