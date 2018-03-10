Bakanlar Tüfenkci ve Sarıeroğlu Malatya'da

MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bir yandan sınır ötesinde operasyon yaparken ülkemiz içinde reformlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Arka arkaya TBMM'den paketlerimizi çıkarıyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı'nın temel atma törenine katıldı.

Sarıeroğlu, törende yaptığı konuşmada, yaptıkları yatırımlara belediyelerin de aynı hızla yatırımlarla destek veriyor olmasının etki alanını genişlettiğini belirtti.

AK Parti'nin Türkiye'yi sosyal belediyecilikle tanıştırdığını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, toplumun tüm kesimlerine dokunan çalışmaları gerçekleştirmenin kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Her zaman kimsesizlerin kimsesi olmak için uğraştıklarını anımsatan Sarıeroğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak belediyelerimize daha fazla katkı sağlayacağımız bir dönemi planladık. Toplum yararına çalışma programlarımızla zaten şehirlerimizde süreçlere destek oluyoruz. Bundan sonra engelli kardeşlerimizle ilgili merkezler kurulduğu zaman, kadınlarımızla ilgili sosyal çalışmalar ve tesisler geliştirildiği zaman pozitif bir ayrımcılık gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin önemli ve zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek bunların çalışma hızlarını kesmediğini vurguladı.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli güvenlik güçlerinin ülkenin huzuru ve refahı için büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Rabbim Afrin'de ülkemiz için mücadele eden kardeşlerimizin yanında olsun, onları korusun. Bir yandan sınır ötesinde operasyon yaparken ülkemiz içinde reformlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Arka arkaya TBMM'den paketlerimizi çıkarıyoruz. Hem iş dünyamız için hem çalışma hayatımız için hem emekçi ve çiftçi kesimi açısından çok önemli düzenlemeleri arka arkaya gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin gücünün, istikrarının göstergesi. Ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar ülkemize tuzaklar da kursalar, ülkemizle ilgili planlar da yapsalar kaos hazırlıkları da yapsalar bizi yolumuzdan asla alıkoyamazlar.Türkiye için hangi planları yaparlarsa yapsınlar."

- Bakan Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti'li belediyelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kentlerin geleceğinin biçimlendirilmesi için yapılan planlamalarda büyük payının olduğunu aktaran Tüfenkci, Türkiye'de huzur içinde yaşamak için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Birilerinin bu durumu anlamakta zorlandığını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Avrupalı dostlarımız bunu anlamakta zorlansa da 'Hangi Türkiye'ye saldırı vardır' soru işaretleriyle raporlar hazırlasalar da gidip Kilis'e, Hatay'a, Cilvegözü'ne baksalar esasında oradaki sivil şehitlerimiz herşeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Ama mesele gerçeği görmek değil mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yollarında devam edeceklerini anlatan Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyüteceklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da emanet ve hayır çarşısı olarak nitelendirecekleri yerin hayırlı olmasını diledi.

Sosyal yardımlarla ve hizmetlerle birlikte sosyal politikaları gerçekleştirdiklerini anlatan Çalık, bunların içerisindeki en önemli yeri sosyal belediyelerin oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sarıeroğlu, Tüfenkci, Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından çarşının temeli atıldı.



