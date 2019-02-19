TRABZON (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bakanlığımız yeni dönemde oldukça güçlü. Bu gücü artık kullanmamız lazım. Bunun üzerine de iş birliğini sağlayamazsak ben şahsım adına söyleyeyim, durmanın anlamı yok. Dolayısıyla bu görevdeyken bunun hakkını vermek lazım." dedi.

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturulan KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında, Bakanlık olarak kamu, üniversite ve sanayi arasındaki iletişimin ülkenin kalkınmasında çok önemli etkisi olduğunu söyledi. Dönmez, "Çünkü bizim maalesef iş birliği kültüründe bir problemimiz var. Üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ve kamunun birbirini anlaması lazım. Bunu artık başarmamız lazım." diye konuştu.

Yeni dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mevcut görev alanları dışında başka sorumluluklar da aldığın vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız yeni dönemde oldukça güçlü. Bu gücü artık kullanmamız lazım. Bunun üzerine de iş birliğini sağlayamazsak ben şahsım adına söyleyeyim, durmanın anlamı yok. Dolayısıyla bu görevdeyken bunun hakkını vermek lazım. Kamunun, sanayicinin derdinden anlıyor olması lazım. Verdiği bir kararın karşı taraftaki etkisini ölçebilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerde dokümana bakınca çok sıkı regülasyonları olmasına rağmen özellikle sanayi denetimi, sanayi iş birliği konusunda çok daha anlayışlı bir kamusal düzen oluşturulduğunu görüyoruz. Özellikle kamuda karşı tarafı anlayan, parayı kazanan yani bizzat taşın altında eli olan sanayicinin derdinin anlaşılması çok önemli."

Bilim geliştirmede üniversitelerin önemine değinen Dönmez, "Bu bilgi birikiminden sanayicinin ihtiyaç duyduğunda faydalanması lazım. Dolayısıyla üniversiteler bizim için sanayinin gelişiminde çok önemli. Gerek yeni ürün geliştirmede gerek bu ürünün ticarileştirilmesinde gerekse sanayide zaman zaman yaşanan problemlerde danışmanlık anlamında üniversitelerin çok büyük etkisi, faydası var. Üniversite sanayi iş birliği bu açıdan da önemli" ifadelerini kullandı.

- Üniversitelerdeki laboratuvar altyapısı

"Nasılsa devlet desteği var" diye rasyonel olmayan bazı uygulamaların ortaya çıkabildiğine işaret eden Dönmez, "Bu konulara dikkat etmemiz lazım. 'Kamu kaynak veriyor' diye bazı gereksiz yatırımların da yapılmaması lazım. Bizim oluşturduğumuz bu ekosistemi, bu açıdan çok önemli görüyorum." dedi.

Dönmez, üniversitelerdeki laboratuvar altyapısını tespit etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun için YÖK'le iş birliği halindeyiz. İnsan kaynağı konusunda biz de üniversitelerimize elimizden gelen desteği vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda YÖK'le görüşmeyi, yazışmayı planlıyoruz çünkü bu araçları, laboratuvar aletlerini kullanacak insan kaynağı çok önemli. Bu laboratuvar, test aletlerinin sanayi tarafından da bilinmesi lazım. Bu iletişimi sağlamamız lazım. Kalkınmanın temeli aslında bugün üzerinde durduğumuz kamu, üniversite, sanayi iş birliği. Bu iş birliğinde esas önemli olan iletişim. Bunu becerebilirsek, kimde hangi cihaz, alet, laboratuvar, test ekipmanı var bundan haberimiz olursa, kalkınmada yaşadığımız problemi aşarız."

Üniversite ile sanayinin iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Dönmez, "Bu bağlamda elimizde organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezi lisansı verdiğimiz şirketler var. Bunlara belli ölçülerde üniversitelerden, meslek okullarından stajyer alınması konusunda bazı düzenlemelere gitmeyi planlıyoruz. Stajyer alsın ki hem okurken öğrensinler hem de daha sonra üniversite mezunu olduklarında da daha faydalı olabilsinler." diye konuştu.

- "Hedeflerimize ulaşmada iddialı bir ülkeyiz"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Türkiye'nin çıktığı medeniyet yolculuğunda 2023, 2053, 2071 hedefleri bulunduğunu belirterek, "Hedeflerimize ulaşmada iddialı bir ülkeyiz. Bu iddiamızı gerçekleştirmek ve hedefe ulaştırma noktasında yapmamız gereken çok şeyler var." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu üç sektörde iş birliği kültürünü ne kadar üst düzeyde tutarsak işte o zaman hedeflerimize ulaşma noktasında başarılı oluruz. Maalesef sırtlanların geçtiği, üşüştüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyada yaşamanın da zaman zaman bedelleri var ve maalesef bu bedelleri de ödemek zorunda kalıyoruz. Bu coğrafyada ayakta duracaksak, güçlü olacaksak bunun en önemli ayağı da ekonomik olarak güçlü olmaktır. Böyle bir fırsatı Bakanlığımız öncülüğünde yakaladığımızı düşünüyorum. Unumuz, şekerimiz, yağımız var, helvayı yapma noktasında uzlaşma, bir arada olma kültürünü oluşturduğumuzda, hedef koyduğumuz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma noktasına da ulaşacağımıza inanıyorum."

Toplantıya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, KÜSİ Trabzon Temsilcisi Ali Haydar Doğu ile 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent ve üniversitelerin KÜSİ temsilcileri katıldı.