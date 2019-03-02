Bakanlık 12 bini aşkın yabani hayvanı hayata bağladı

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl çeşitli sebeplerle yaralanan 12 bin 178 yabani hayvanın tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 5 bin 733'ü doğal yaşam alanlarına bırakılırken 6 bin 445'i ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hayvanat bahçelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor." dedi.

Pakdemirli, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm canlı türlerinin özellikle de nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve desteklenmesinin Türkiye'nin biyoçeşitliliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bu çerçevede yaban hayatının yaşam alanlarıyla birlikte korunması ve geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde 81 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kurulduğunu söyledi.

Pakdemirli, yaban hayvanlarla ilgili envanter ve izleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda geçen yıl 143,7 kilometre sahil şeridimizde 5 bin 379 caretta caretta ve 3 bin 622 Chelonia mydas yuvası (yeşil deniz kaplumbağası) tespit ettik. Kuş hareketliliğini takip etmek ve kuşlarla ilgili araştırmada kullanılmak üzere veri toplamak amacıyla ülkemizdeki 4 kuş halkalama istasyonu aracılığıyla toplam 163 türden 20 bin 145 kuşun halkalama çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

- "100 tür için eylem planını yıl sonuna kadar tamamlayacağız"

Türkiye'deki su kuşlarının popülasyonlarını izlemek için 153 sulak alanda, 103 türden 1 milyon 718 bin 675 su kuşunun sayımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Pakdemirli, nesli tehlikede olan Anadolu yaban koyunu, ceylan, kelaynak gibi türlerle ilgili koruma eylem planları çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, yıl sonuna kadar 100 tür için eylem planını tamamlamış olacaklarını ifade ederek, "Kurduğumuz 13 yaban hayvanı üretme istasyonunda, alageyik, ceylan, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu, Hatay dağ ceylanı türleri ile kelaynak kuşlarının üretimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "5 bin 733 yabani hayvan tedavi edildi"

Tabiatta çeşitli nedenlerle zarar gören yaban hayvanlarının da rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve rehabilite edilerek tekrar yaşam alanlarına bırakıldığını anlatan Pakdemirli, bu kapsamda geçen yıl çeşitli sebeplerle yaralanan 12 bin 178 yabani hayvanın tedavi edildiğini belirtti.

Pakdemirli, söz konusu hayvanlardan 5 bin 733'ünün tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldığına işaret ederek, sağlık nedeniyle tabiata salınması uygun bulunmayan 6 bin 445 hayvanın ise hayvanat bahçelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yine ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının desteklenmesi maksadıyla 2017-2018 kış sezonunda tabiata 308 ton yem bıraktıklarını aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"2010 yılından bu yana Bursa, Şanlıurfa, Çankırı, Mersin, Kars, Van, Sinop, Rize ve Hatay'da Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerini hizmete açtık. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesi ile yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla yaban hayvanlarının yaralarını sarmak için vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."



