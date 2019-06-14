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Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümlerinin göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte, numuneler alınarak, ilgili yerlere gönderilmiştir"

Bakanlıktan balık ölümleri açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerinine ilişkin yapılan açıklamada, "Ölümlerin göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte, numuneler alınarak, ilgili yerlere gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Dün yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce başlatılan incelemeler sonucunda, gel git olayları ve göl tabanında çakıl gibi birikimler nedeniyle Mimar Sinan Köprüsü civarında, göl ile deniz arasında, yeterli su sirkülasyonunun olmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun neticesinde göl suyundaki düşük oksijen seviyesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği kanaatine varılmış olmakla birlikte; göl suyundan ve ölü balıklardan numuneler alınarak, göl suyu İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne, ölü balıklar ise analiz için Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."
 

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Tarım Ve Orman BakanlığıKüçükçekmece GölüBalık ölümleri
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