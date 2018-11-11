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Bakanlıktan "Balıkesir'de kuduz karantinası" açıklaması

- Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır" - "Konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir"

Bakanlıktan
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görülen kuduzun yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı ve bölgede aşılama ve karantina işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye İlçesi Sarılar Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Hastalığın meraya dayalı hayvancılık yapan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir çiftçinin işletmesinde görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Hastalıklı hayvan itlaf edilmiş, işletme dezenfekte edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır. Yine söz konusu kırsal alanın etrafında bulunan, Hacıbozlar, Kırtık, Yalancılar, Kuzgun mahallelerinde de 'aşılama çalışmaları' yapılmıştır. Ayrıca söz konusu yerleşim yerlerinde sadece büyükbaş hayvanlar değil, kedi ve köpekler de aşılanmıştır. Netice itibarıyla konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir."

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BalıkesirKarantinaKuduzTarım Ve Orman Bakanlığı
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