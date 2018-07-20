Bakanlıktan PPR hastalığına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesinde küçükbaş hayvanlarda görülen PPR (koyun-keçi vebası) hastalığına ilişkin, "Hem sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın ülkemize girmesine izin verilmemekte hem de ülkemizdeki hayvanların hastalıklara karşı korunmasında gereken hassasiyet gösterilmektedir. Vatandaşlarımızın, Bulgaristan'da yaşanan bu vaka üzerine, hayvan sağlığı açısından kendilerini şüpheye düşürecek söylentilere itibar etmemesi önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki küçükbaş hayvanlarda PPR hastalığı tespit edilmesi üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verildi.

Canlı hayvan ithalatının ulusal mevzuat, bakanlıkça belirlenen sağlık şartları ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tavsiyeleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ithalat sürecinde, ilgili ülkenin veteriner mevzuatları, laboratuvar altyapısı, toplama ve karantina merkezlerinin teknik heyetler tarafından yerinde denetlendiği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde uygunluğun tespit edilmesiyle hayvan ithalatına izin verildiğine işaret edilerek, "İthal edilecek hayvanların teknik ve sağlık özellikleri yönünden denetimini yapmak üzere veteriner hekimlerimiz görevlendirilmektedir. Hayvanların seçimi, karantinaya tabi tutulması, kan örneklerinin alınması, test ve aşılarının yapılması gibi işlemler, o ülkede veteriner hekimlerimizin kontrolünde titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler sonucunda ithalatı uygun görülen hayvanlar, ülkeye giriş aşamasında bakanlığımıza bağlı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde ilave bütün kontrollere tabi tutulmaktadır. Bu işlemler sonucunda uygun görülen hayvanların ithalatına izin verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Hayvanların ayrıca 21 gün süreyle Türkiye'de karantinada tutulduğuna işaret edilen açıklamada, bu süreçte PPR ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı aşılama ve test işlemlerinin yapıldığı ancak sağlıklı bulunan hayvanların fiili ithalatlarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bulgaristan'ın canlı hayvan ithalatına izin verilen ülkeler içinde yer aldığı anımsatılarak, OIE bildirimi sonucu PPR hastalığının tespit edilmesi üzerine Bulgaristan'ın Burgaz bölgesine bakanlık olarak 12 Temmuz'da kısıt konulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tarihten itibaren Türkiye'ye söz konusu bölgeden ithalat yapılmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde koyun ve keçilerde görülen PPR hastalığına karşı mücadele programı kapsamında ülke genelinde PPR aşılama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Vakanın görüldüğü Bulgaristan sınırında yer alan Trakya, bu hastalığın görülmediği bir bölge olup, bu bölgedeki tüm koyun ve keçiler, diğer bölgelerimizde olduğu gibi düzenli olarak PPR hastalığına karşı aşılanmaktadır. Görüldüğü üzere hem sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın ülkemize girmesine izin verilmemekte hem de ülkemizdeki hayvanların hastalıklara karşı korunmasında gereken hassasiyet gösterilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, Bulgaristan'da yaşanan bu vaka üzerine, hayvan sağlığı açısından kendilerini şüpheye düşürecek söylentilere itibar etmemesi önem taşımaktadır. Güvenli gıdaya erişimi esas alan Bakanlığımız, dün olduğu gibi bundan sonra da hayvan sağlığının korunmasında gerekli titizliği göstermeye ve halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması noktasındaki hassasiyetini sürdürmeye devam edecektir."