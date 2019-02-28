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Bakanlıktan "renkli pamuk" hamlesi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Sarı gelin ve gelincik adıyla bir tanesi koyu, diğeri açık kahve olmak üzere, iki doğal renkli pamuk üretimi gerçekleştirilecek" - "Doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli"

Bakanlıktan
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ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak "sarı gelin" ve "gelincik" adı verilen, tamamen doğal ve renkli iki tür pamuk üreteceklerini söyledi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından gerçekleştirilen tarımsal üretim araştırmaları kapsamında renkli pamuk geliştirildiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Sarı gelin ve gelincik adıyla bir tanesi koyu, diğeri açık kahve olmak üzere, iki doğal renkli pamuk üretimi gerçekleştirilecek. Böylece kumaş üretiminde, boya olmadan, tamamen doğal ve renkli pamuk kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

- "Bu yıl 25 dekarda üretim yapılacak"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen ürünün seri üretimi için köklü bir tekstil firmasıyla anlaşıldığını belirten Pakdemirli, 2020'den sonra daha geniş bir alanda sözleşmeli üretim yapılacağını kaydetti.

Söz konusu firmayla bu yıl 25 dekarlık bir alanda üretim yapılacağını aktaran Pakdemirli, "Sarı gelin ve gelincik adlarıyla 2 doğal renkli pamuk tescil ettirildi. Sarı gelin açık, gelincik ise koyu kahve. Üzerinde boya içermemesi ve tamamen doğal olması tekstilciler için çok enteresan bir sonuç doğuracak. İyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli." diye konuştu.

Pakdemirli, gelecek dönemde bakanlığın bu konuda firmalarla ortak Ar-Ge çalışması yapacağını da sözlerine ekledi.

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Renkli PamukTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTarım Ve Orman BakanlığıTarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
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