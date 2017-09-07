Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Baker Hughes, Türkiye'de etkinliğini artırmayı hedefliyor

- Baker Hughes Ortadoğu, Türkiye ve Hindistan Bölgesi Başkanı Qasem: - "Biz Türkiye'yi uzun dönemli bir partner olarak görüyoruz. Baker Hughes, Türkiye'de TANAP gibi önemli projelerde yer aldı ve TANAP'ın ikinci fazı için de destek vermeye hazır" - "Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik aramaları da gelecekte destekleyeceğimiz çalışmalar arasında bulunuyor" - "Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite genişletme çalışmalarında çeşitli alanlarda uzmanlığımızı güçlendirebiliriz"

Baker Hughes, Türkiye'de etkinliğini artırmayı hedefliyor

ANKARA (AA) - NURAN ERKUL - ABD merkezli General Electric'in (GE) iştiraki Baker Hughes'un (BHGE) Ortadoğu, Türkiye ve Hindistan Bölgesi Başkanı Rami Qasem, Türkiye'nin 2023 Vizyonu doğrultusundaki Milli Enerji Stratejisi'ne destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz Türkiye'yi uzun dönemli bir partner olarak görüyoruz. BHGE, Türkiye'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi önemli projelerde yer aldı ve TANAP'ın ikinci fazı için de destek vermeye hazır. Ayrıca, Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik aramaları da gelecekte destekleyeceğimiz çalışmalar arasında bulunuyor." dedi.

Qasem, GE'nin temmuzda Baker Hughes'un yüzde 62,5'lik hissesini 7,4 milyar dolara satın almasının ardından şirketin bölgedeki yeni faaliyetlerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

GE'nin, Baker Hughes'u satın almasıyla enerji endüstrisinde yeni bir anlayışın ortaya çıktığını anlatan Qasem, "Müşterilerimize birçok alanda çözümler sunarak şirketlerin verimliliklerini artırmalarını sağlayacağız. BHGE, petrol ve doğalgaz endüstrisinin her alanında önde gelen ekipmanları, hizmeti ve dijital çözümleri bir araya getiren ilk şirket." değerlendirmesinde bulundu.

Qasem, BHGE'nin Türkiye'de de hizmet vereceğini ifade ederek, "Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite genişletme çalışmalarında çeşitli alanlarda uzmanlığımızı güçlendirebiliriz." diye konuştu.

- "Sismik çalışmaları destekliyoruz"

Qasem, Baker Hughes'un daha önce Karadeniz'de, GE'nin de Akdeniz'de sismik araştırmalarda yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'yi uzun dönemli bir partner olarak gördüklerini belirten Qasem,"BHGE, Türkiye'de TANAP gibi önemli projelerde yer aldı ve TANAP'ın ikinci fazı için de destek vermeye hazır. Ayrıca, Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik aramalar da gelecekte destekleyeceğimiz çalışmalar arasında bulunuyor. 2023 Vizyonu ve Milli Enerji Stratejisi kapsamında, Türkiye'nin enerji çeşitliliği, sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığındaki hedeflerini gerçekleştirmesi için desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ve Hindistan Bölgesi Başkanı Rami QasemBaker HughesBaker Hughes'un (BHGE) OrtadoğuSilivri Ve Tuz Gölü Doğalgaz DepolamSismik AramaTrans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5