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Bakırçay Üniversitesi, Menemen’e değer katacak

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin Menemen’e sağlayacağı katkılar konuşulurken, iki kurum arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi kararı da alındı

Bakırçay Üniversitesi, Menemen’e değer katacak
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Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin Menemen’e sağlayacağı katkılar konuşulurken, iki kurum arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi kararı da alındı.

Sahip çıkacağız

Bakırçay Üniversitesi’nin Menemen’in değeri olduğunu ve Menemen halkının buna sahip çıkması gerektiği ifade eden Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, üniversiteye her zaman katkı sağlayacaklarını söyledi.

Menemen’in güçlü sivil toplum örgütlerinin yanı sıra üniversite çalışmalarının Menemen’in sosyal ve ekonomik yapısını güçlendireceğini belirten Süsoy, “Bakırçay Üniversitesi hem Menemen’e hem İzmir’e değer katacak. Sunduğu imkânlar ve planladığı projelerle bu değeri hepimiz göreceğiz. Menemen Ticaret Odası olarak her zaman temas halinde olmaya çalışacağız, bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kalkınması için sivil toplum örgütleriyle beraber destek olacağız. Üniversite yönetimine, akademisyen ve idari kadroya çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

 

Bölge ekonomisine katkı

Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 2 bin 500’e yakın öğrenciye ulaşacaklarını söyleyen Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ise Menemen’e destek vermek için hazır olduklarını söyledi. Hem Menemen halkının ihtiyaçlarına hem de üniversite ile sanayi işbirliği kapsamında bölge ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Berktaş, “Menemen’in en büyük değerlerinden biri olan üniversitemiz, Menemen’e tüm alanlarda katkı sağlamak için projeler geliştiriyor. Üniversite sanayi işbirliği planı çerçevesinde kuracağımız teknoloji merkezimiz ve teknoparkımızı sanayicilerin hizmetine açarak akademi kadrolarımız sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda üniversitemiz içinde bulunan konferans ve sinema salonlarımızı bölgedeki vatandaşlarımızın kullanabilmesi için etkinlikler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
 

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