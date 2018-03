Baklava üretimine “sevgili“ dopingi

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, tüketiciye değişik hediye sunma yarışına baklavacılar da dahil oldu. Tatlı üreticileri bu sene üzerine isim yazdıkları baklavalarla, aynı hediyeyi almaktan sıkılmış çiftlere çare olmayı, böylelikle baklava satışlarını da artırmayı hedefliyorlar.

Sevgililer gününün yaklaşmasıyla hediye arayışına giren, ilginç hediyeler bulmak isteyen tüketicilere bir çözüm de baklavacılardan geldi. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, özel günlerde tüketimi artan baklavaya 14 Şubat öncesi "sevgi dokunuşu" yaptıklarını söyledi.

Baklava satışlarının kış mevsiminde yaza göre daha fazla olduğunu belirten Yıldırım, tüketicilerin soğuk havalarda baklavayı daha çok tercih ettiğini anlattı. Satışlarda yaşanan artışla şu an Türkiye genelinde günlük ortalama bin 50 ton üretime ulaşıldığını bildiren Yıldırım, ekonominin gidişatına göre üretimde iniş ve çıkışlar yaşandığını aktardı.

Yıldırım, "Şunu gözlemliyoruz, her sene baklava tüketiminde biraz daha artış yaşanıyor. 2 sene önceye baktığımızda ortalama günlük üretimimiz 900-950 ton civarındaydı, 2017 yılı ortalaması bin 50 tonu geçmiş durumda." dedi.

Baklava ihracatının 2016 yılında çok iyi seviyelerde bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, geçtiğimiz senenin ikinci yarısında yaşanan düşüşün ardından 2018 yılında yine baklava ihracatında artış beklediklerini dile getirdi.

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi, baklavaya bir yöneliş olduğuna, bunun da satışları artırdığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her şey tanıtımla oluyor. Baklava bizim A Milli tatlımız. Kız istemeye giderken baklavayla gidilir, dargınları barıştırmak için baklava ikram edilir, özel davetlerde baklava her zaman sofranın padişahıdır. Baklava asil bir tatlı, diğer tatlılardan ayırmak lazım. Buna bağlı olarak biz de üreticiler olarak değişik projeler geliştiriyoruz. Artık kız istemeye gidenler için, baklavanın üzerine kızın ismini yazma, tepsinin üzerine kalp koyma gibi değişiklikler yapıyoruz.

Özellikle Sevgililer Günü'ne de hazırlık yaparken baklavanın üzerine sevgililerin isimlerini yazma, yanına kalp koyma gibi figürlerle baklava satışını artırmayı hedefliyoruz. Bu baklavalara 14 Şubat öncesi talep oluyor, daha çok 2-3 gün önce gelen bu siparişleri bir gün önce ya da gününde teslim ediyoruz. Götürüp ikram ediyorlar, ağızlar tatlanıyor, güzel bir görüntü oluyor. Her zaman farklılık güzeldir. Önemli olan, baklava bizim öz kültürümüz. Kaliteli baklavanın her yerde tüketilmesi gerekir."



- "Önlem alınmazsa fıstık fiyatının daha da yükseleceğinden endişe ediyoruz"



Sektörün fiyat dengesinin ham madde fiyatları ile alakalı olduğunu belirten Yıldırım, şunları anlattı:

"Baklavacılar için fıstık ana ham madde. Fıstıkta 2016 yılından beri gelen, kademeli olarak yükselen, bir fiyat söz konusu oldu. Sebebine gelince, 2016 yılındaki üretimden sonra üreticinin elindeki bütün ürünü stokçular aldı, üreticinin elinde mal kalmadı.

Bunu stoklayanlar kademeli olarak, rant sağlamak için fiyatları yükselttiler. 55-60 liraya mal ettikleri fıstığı şu an 130 liraya kadar çıkardılar. Önlem alınmazsa bu fiyatın daha da yükseleceğinden endişe ediyoruz. Konuyla alakalı yetkililerle görüştük. Fıstıktaki aşırı rantı engellemenin tek yolu özellikle lisanslı depoculuğa geçmek ve bunun yanında da ithalatın açılmasını sağlamak."