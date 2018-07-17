Baklavanın vazgeçilmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının vazgeçilmezi olan "boz iç Antep fıstığına" coğrafi işaret tescil belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açılamada, Gaziantep’in yöresel ürünlerini korumak, marka değerleri ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, tatlı ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığı için TÜRKPATENT'e tescil başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Boz iç Antep fıstığının, hasattan yaklaşık bir ay önce tam olgunlaşmamış halde toplanıp, kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra elde edilen özel bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, tadının yanı sıra aromasının çok yoğun olmasından dolayı boz iç Antep fıstığının özellikle baklava, katmer ve dondurma imalatında tercih edildiğine dikkati çekti.

Akıncı, Antep fıstığının en lezzetli hali olarak kabul gören bu ürünün, kırmızı kabuklu Antep fıstığına göre daha yeşil bir renk tonuna sahip olmasından dolayı bölge halkı tarafından "yeşil altın" olarak da nitelendirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Baklava ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığını coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandıracağız. Meşhur Gaziantep baklavasının hazırlanışında ana ürün olarak ön plana çıkan boz iç fıstığı, Antep baklavasını diğer baklavalardan ayırt eden en önemli unsurların başında gelmekte. Baklava ustalarımızın üretim aşamasında kullandığı, lezzeti, rengi ve rayihasıyla gıda sektörünün baş tacı ettiği böylesi özel bir ürünü Gaziantep’in tescilli ürünleri arasına katmak için TÜRKPATENT'e gerekli başvurularımızı yaptık. Ürünle ilgili ayırt edici tüm özellikler uzman ekiplerimiz tarafından tespit edilerek rapor haline getirildi. Başvurumuzun önümüzdeki aylarda olumlu bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Antep fıstığından sonra boz iç fıstığında coğrafi işaret tescil belgesi alması bu ürünümüze ayrı bir katma değer sağlayacak."

Akıncı, bugüne kadar "Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep bulguru, Antep köy kahkesi, Antep peyniri ve Antep muskası"nı Gaziantep adına tescillettiklerini dile getirerek, "Antep kuruluk patlıcanı, Antep pekmezi, Antep meyan şerbeti, Gaziantep Oğuzeli narı, Antep Haylan kabağı ve kurusu, Antep karası üzümü, Antep dolmalık biber kurusu, Antep kurabiyesi, Antep biber salçası, İslahiye biberi" için de daha önce TÜRKPATENT'e başvuruda bulunduklarını anımsattı.



